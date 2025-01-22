والدة الشهيد عمر القاضي: الرئيس السيسي يدعم أسر الشهداء ويطمئن على أحوالنا

أبدت راندا محمود، والدة الشهيد عمر القاضي، سعادتها الكبيرة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها خلال احتفالية عيد الشرطة الـ73.

وأكدت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، على شكرها العميق للرئيس لدعمه الدائم لأسر الشهداء.

وأوضحت أنها أهدت الرئيس السيسي سلسلة خاصة تحمل ذكرى الشهيد عمر القاضي، مشيرة إلى أن الرئيس حرص على الاطمئنان على أحوالها وصحتها، كما استفسر عن أوضاع الأسرة بشكل عام.

وأضافت أن شقيق الشهيد، عمر القاضي، التقى بالرئيس السيسي خلال الاحتفالية وسلم عليه، ما جعل اليوم ذكرى خاصة للأسرة.

وأشارت إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة في حماية الوطن، قائلة: "الدولة شريفة ونزيهة، لكن هناك قلة خونة تحاول تخريب البلاد وزعزعة استقرارها"، مؤكدة أن هذه المحاولات لا تمثل سوى فئة قليلة لا تؤثر على تماسك الدولة وشعبها.