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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار جنوب سيناء.. بدو أبو زنيمة يرفضون تفكيك تلفريك أم بجمة والمحافظ يضع "إكليل من الزهور" في عيد الشرطة

تلفريك ام بجمة
تلفريك ام بجمة
ايمن محمد
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شهدت محافظة جنوب سيناء خلال الـ 24 ساعة الماضية احداث وفعاليات عديدة أهمها بدو ابو زنيمة يرفضون تفكيك تلفريك مدينة المنجنيز الانجليزية علي قمة جبل أم بجمة ذلك التلفريك التاريخي والذي تم تركيبه في عهد الاحتلال الإنجليزي لمصر منذ أكثر من 150 عاما .

كما قام الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن بالجبيل .

كما ترأس محافظ جنوب سيناء اجتماع المجلس التنفيذي والذي ناقش استعدادات المحافظة للاحتفال بذكرى عودة طابا والعيد القومي للمحافظة وذلك في الاسبوع الأخير من شهر فبراير .

واليكم تفاصيل الاخبار ..

بدو سرابيط الخادم يرفضون تفكيك تلفريك المدينة الإنجليزية بقمة جبل "أم بجمة" بأبو زنيمة للحفاظ علي السياحة والتراث الصناعي. 

جنوب سيناء -  

رفض بدو منطقة سرابيط الخادم قيام شركة سيناء للمنجنيز بتفكيك تلفريك نقل المنجنيز من المدينة التاريخية الصناعية التي انشائها الإنجليز فوق قمة جبل "ام بجمة" في بداية القرن العشرين والتي  تعتبر تراث صناعي ومدينة تاريخية فريدة تجذب سياح السفاري من مختلف الجنسيات .

ومنع بدو سرابيط الخادم المقاولين من تفكيك التلفريك وبيعه "خردة “ ذلك الأثر التاريخي وتقدموا  بشكاوي لكثير من الجهات لمنع تفكيك التلفريك وبيعه ”خردة".

وقال أبو سالم عتيق من قبيلة الحماضة من سكان منطقة سرابيط الخادم  أن منطقة المدينة الإنجليزية في قمة جبل أم بجمة أول مدينة انجليزية بناها الإنجليز من أجل استخراج الفيروز والمنجنيز منذ أكثر من 150 سنة وتجذب السياح لمشاهدتها وتقوم عليها سياحة السفاري .

وأضاف ابراهيم عبيد من سكان سرابيط الخادم  أن حياة البدو في تلك المنطقة تعتمد علي البيئة والسياحة ولابد من الحفاظ علي ذلك التراث الإنساني الذي يؤرخ استخراج المنجنيز و الفيروز من منطقة سرابيط الخادم التي تضم معبد الاله حتحور سيدة الفيروز .

وطالب عيد ابو غنام بدو سرابيط الخادم بتطوير وترميم هذه المدينة الصناعية العريقة وتحويلها لمنتجع سياحي فريد علي قمة جبل ام بجمة يجذب السياح الإنجليز علاوة علي إصلاح باقي خطوط التلفريك وسكة القطار التي كانت تصل حتي مدينة . 

وقال مصدر من الآثار، إن منطقة أم بجمة التي تقع بالقرب منطقة سرابيط الخادم الأثرية يمكن اعتبارها منطقة تراث صناعي فريدة حيث انشائها الإنجليز وتضم مدرسة ومنازل و مستشفي ومسرح وسكة حديد بالإضافة للطقس الرائع الذي تمتع مرتفعات ام بجمة .

وطالب بدو سرابيط الخادم وام بجمة بالحفاظ علي خطوط التلفريك الموجودة في  قمة جبل ام بجمة لأنها تراث صناعي فريدة يمكن إعادة تشغيله مرة أخري علاوة علي انها منطقة جذب سياحي لعشاق السفاري .

 من جانبه أكد يوسف بركات منظم رحلات لمنطقة سرابيط الخادم وأم بجمة أن المدينة الإنجليزية لاستخراج المنجنيز هي تراث صناعي منذ اكثر 150 عاما وهي برنامج اساسي لعشاق السفاري  في جبل ام بجمة ولابد الحفاظ عليه  صيانته  وإعادة تشغيله مرة اخري  مشيرا إلي إن هذا التلفريك اول تلفريك في مصر والعالم العربي .

قام الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن بطور سيناء بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ73   ،رافقة اللواء محمد عناني، مساعد في وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، واللواء  عادل الغويط مساعد قائد الجيش الثالث ، ويحمل هذا اليوم  ذكرى الصمود والوقفة الوطنية لرجال الشرطة وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال الغاشم دفاعًا عن العزة والكرامة.

جا ذلك بحضور العديد من القيادات الأمنية بمديرية الأمن وممثلي القوات المسلحة.

جنوب سيناء عيد الشرطة تلفريك ابو زنيمة المجلس التنفيذي

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