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من ميدان التحرير.. أحمد موسى يوجه رسالة للإخوان|فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يرد على الإخوان من ميدان التحرير: البلتاجي لابس البدلة الحمراء في السجن

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم
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 في ذكرى عيد الشرطة المصرية، ظهر الإعلامي أحمد موسى في فيديو مباشر من ميدان التحرير، حيث وجه رسائل قوية للإخوان المسلمين واحتفل بيوم الشرطة الذي يوافق 25 يناير من كل عام. وتناول في حديثه مجموعة من المواضيع السياسية والاجتماعية، مشيداً بتقدم مصر ومرحباً بالمواطنين في قلب القاهرة.

أحمد موسى يهنئ الشرطة المصرية

 في بداية الفيديو، قام الإعلامي أحمد موسى بتوجيه التهنئة إلى رجال الشرطة المصرية والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة، قائلاً: "كل سنة ورجال الشرطة والشعب المصري بألف خير"، مؤكداً أن هذا اليوم هو يوم عظيم يعبر عن تلاحم الشعب مع الأجهزة الأمنية.

جولة موسى في شوارع القاهرة

 أحمد موسى تحدث عن رحلته التي بدأت من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث مر عبر طريق السويس، مدينة نصر، محور جيهان السادات، نفق الأزهر، ووسط البلد.

تعليق موسى على غياب الإخوان: قال موسى ساخرًا: "فينهم الإخوان اللي عمالين يهو هو"، معتبراً أن الجماعة لا تزال تواصل نشر الأكاذيب عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا. ووجه كلامه لهم قائلاً: "هم بيقعدوا هرتلوا وثوراتهم على السوشيال ميديا"، مشيداً في الوقت ذاته بالشعب المصري الذي يتفهم التحديات التي تواجه البلاد ويدعم استقرارها.

رسالة موسى للإخوان

واصل موسى حديثه، معبراً عن إعجابه بما تشهده مصر من هدوء واستقرار، حيث قال: "الناس بتتمشى في الشوارع والدنيا هادية والمطاعم شغالة والناس ملتزمة بإشارات المرور"، مشدداً على أن الشعب المصري يستحق كل التحية والاحترام. كما أضاف أنه مهما كانت الانتقادات والضغوط من الإخوان، فإن الشعب المصري يقف بثبات إلى جانب وطنه.

توجيه رسالة للإخوان حول البلتاجي

 في نهاية حديثه، رد موسى على جماعة الإخوان من خلال الحديث عن القيادي الإخواني محمد البلتاجي، قائلاً: "البلتاجي لابس البدلة الحمراء في السجن هيتعدم"، في إشارة إلى استمرار محاكمة القيادات الإخوانية ودورهم في الفتن التي عاشتها مصر في فترات سابقة.

اختتم أحمد موسى رسالته قائلاً: "تحيا مصر بشعبها العظيم لهم كل المحبة والمودة والاحترام"، مشيداً بمصر وشعبها الذي يواصل العمل من أجل بناء مستقبل أفضل في ظل الظروف الحالية.

الإخوان أحمد موسى 25 يناير

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