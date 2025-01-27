وزير الأوقاف يشهد الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية بالقاهرة

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي نظمته المحكمة الدستورية العليا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الذي مثل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس الاجتماع، بالإضافة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

كما حضر رؤساء وأعضاء المحاكم الدستورية من الدول الإفريقية، إلى جانب عدد من السفراء والوزراء، حيث تم تناول موضوع تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين دول القارة.

مثل وزارة الأوقاف في هذا الحدث، بالإضافة إلى الوزير، المستشار جلال الدين محمد عبد العاطي، المستشار القانوني للوزارة، والكاتب الصحفي محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشؤون الإعلام، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي للوزارة.

تأتي مشاركة وزارة الأوقاف في هذا الحدث تأكيدًا على مكانة المحكمة الدستورية العليا كقلعة للدستور المصري ودورها الوطني في دعم سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة والمساواة.

كما تعكس حرص الوزارة على تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية من خلال دعم التواصل وتبادل الخبرات، وتعزيز الحوار، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي.

وأشاد المشاركون بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم أطر التعاون الإفريقي، خاصة في المجالات القانونية والدستورية، مؤكدين أهمية هذه الاجتماعات في تحقيق التكامل بين الدول الإفريقية وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا.