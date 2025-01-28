في إطار رؤية مصر 2030.. إطلاق الإدارة الذكية للمخلفات الصلبة بدمياط

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه، الدكتورة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبيرنارد سولاند نائب مدير التعاون الدولى بالسفارة السويسرية و الأستاذ أحمد رزق مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

حيث جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة.

تم مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين محافظة دمياط والهيئة العامة للتخطيط العمراني و الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتعزيز الخطط المتعلقة بإعادة التخطيط التشاركى مما يساهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وفقًا للمعايير واللوائح التخطيطية والقوانين ، و إدراج المزيد من المناطق باستراتيجية إعادة التخطيط مما يحقق الصالح على المحافظة والمواطنين ، وكذلك سًبل دعم الوحدة التخطيطية بالمحافظة بما يلزم لتنفيذ المشروعات المستقبلية، والذى يُعد من أهم أهداف مشروعات التعاون

و تم عقد اجتماع تابع " الدكتور أيمن الشهابى " خلاله آخر التطورات بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حينا " الجارى تنفيذه بمنطقة الشعراء ، بالتعاون مع الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووزارة الاسكان والمرافق ، وبالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، بدعم من وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية ، واطلع على الموقف التنفيذى محاوره التى تتضمن تطوير منهجية اكثر شفافية وكفاءة التخطيط والتصميم الحضرى وإدارة الأراضى وإعادة ترتيبها ، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة المحلية والتمويل القائم على الأراضى للاستثمار فى البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية و أيضًا دعم السياسات والقوانين الحضرية ورفع كفاءة وفعالية إطار التنمية الاقتصادية المحلية ، وناقش " محافظ دمياط " خطة المرحلة المقبلة إتمام المخطط التفصيلي للمنطقة وإطلاق برنامج تدريبي فى إطار المشروع الذى يتم تنفيذه بمحافظتى دمياط وقنا ، وبحث كذلك المعوقات التى تواجه المشروع لوضع آلية محددة لتذليها ، حيث أكد " محافظ دمياط " على وضع دراسة عاجلة لتنفيذ منظومة متكامل للمرافق والطرق بالمنطقة ، وتحديد قيم مقابل التحسين ، مع التأكيد على مشاركة المجتمع المدنى و الجهات المعنية بتلك الخطة من خلال عقد حوار مجتمعى.

وأوضح " محافظ دمياط " أن مشروع التنمية الحضرية المتكاملة" حينا" يحقق اهداف التنمية الحضرية ،والتنمية الاقتصادية المحلية ، من خلال تطوير منهجية تشاركية ، لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ، وتعزيز الموارد المحلية ، وتمكين الإدارة المحلية من أدارتها بشكل أكثر كفاءة ، حيث تم عرضه كتجربة ناجحة للمشاركة المجتمعية و إعادة ترتيب الأراضى بالمنتدى الحضرى العالمى، وأعرب عن تطلعه عن عرضه أيضًا بالمؤتمر العربى الثالث للأراضي الذى تستضيفه مدينة الرباط المغربية الشهر المقبل .

وتم خلال الاجتماع أيضًا الإعلان عن إطلاق الإدارة الذكية للمخلفات الصلبة بدمياط فى إطار مشروع UN Habitat " منصة المدن النظيفة الأفريقية " ، والذى ياتى فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة ويتضمن ٧ خطوات يتم تنفيذها من خلال فريق عمل محلى ويهدف إلى إنشاء إستراتيجية أفضل لإدارة النفايات مما يساعد المدن على إيجاد فرص عمل أفضل ومستوى معيشة أفضل والتحول نحو اقتصاد دائرى ناجح ، وجذب الاستثمارات، وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " عن تقديره لهذا التعاون واطلاق شراكة جديدة بالتعاون مع UN Habitat، لتنفيذ تلك التجربة ، تزامناً مع اليوم الوطنى للبيئة، حيث لفت أنه تم اختيار دمياط من ضمن محافظات الوجه البحرى للتنفيذ، و أعرب عن تطلع المحافظة ، لتحقيق أقصى الجهود لوضع استراتيجيات التنفيذ لهذه التجربة ، التى تساهم فى تطوير منظومة إدارة المخلفات ، وتحقيق الشمولية بها ، مما يساهم فى اعادة تدوير المخلفات ،والاستفادة منها بالشكل الأمثل ، وتحويلها الى موارد و دعم الاقتصاد و تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك فى إطار رؤية الدولة المصرية واستراتجيتها نحو دعم الملف البيئى والوصول إلى أفضل الممارسات لإدارة المخلفات الصلبة والتى يأتى من أهم محاورها ، القضاء على تراكمات المخلفات ، والمقالب العشوائية وإنشاء مدافن صحية للمخلفات البلدية والخطرة ، وأكد أن المحافظة اتخذت خطوات ناجحة بهذا الملف من خلال المشروع المتكامل للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بأبو جريدة، ولفت إلى أنه سيتم البدء في إعداد دراسة وتشكيل فريق العمل خلال الفترة المقبلة

هذا وقد تسلم " محافظ دمياط " درع هيئة التخطيط العمرانى من الدكتورة مها فهيم تقديرًا لهذا التعاون .

جاء ذلك بحضور الدكتور حامد حجازى استشارى الهيئة العامة للتخطيط العمراني و المهندسة الهام قاسم المدير الوطنى لمشروع حينا بالهيئة، المهندسة ايمان رضوان مدير المشروعات بالسفارة السويسرية، المهندسة ندى حسام مساعد مدير برنامج موئل الأمم المتحدة و الأستاذة يارا هلال معاون برنامج موئل الأمم المتحدة، والدكتورة هبة الفولى استشارى التخطيط العمرانى ببرنامج الأمم المتحدة و الدكتور أشرف خضر استشارى البنية الأساسية ببرنامج موئل الأمم المتحدة، الأستاذ محمد رمضان المنسق المحلى لمشروع حينا، ولفيف من ممثلى الجهات المعنية بالمحافظة