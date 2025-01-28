قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الأول حتى السادس.. نتائج جميع صفوف المرحلة الابتدائية بالجيزة عبر هذا الرابط
آخر تحديث لأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28-1-2025
دعاء الخوف والقلق.. يبعث الطمأنينة بالقلب في الحال
لا يمكن أن أترك ابنتي بدون علاج.. انهيار والدة المذيعة آلاء عبد العزيز على الهواء
رئيس الشيوخ الإسباني: كلمة أبو العينين أمام الجمعية البرلمانية تصب في مصلحة السلام
والد الإعلامية آلاء عبد العزيز: كنت فاكرها بتمثل وكنت هموتها
هل ينضم علي معلول إلى بيراميدز أو الزمالك؟.. حتحوت يكشف مفاجأة
الهلال يفسخ عقده مع نيمار بالتراضي
ترامب يثير جدلا كبيرا بسلسلة تصريحات جديدة حول حماية المصالح الأمريكية
مفاجأة.. محمود بنتايج يطلب الاجتماع مع إدارة الزمالك لفسخ التعاقد
أمير هشام يكشف صفقة جديدة للأهلي مع لاعب سويسري
دعاء الرزق والفرج والستر وقضاء الدين.. ردده كل صباح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في إطار رؤية مصر 2030.. إطلاق الإدارة الذكية للمخلفات الصلبة بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي
×

استقبل  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه، الدكتورة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني،  وبيرنارد سولاند نائب مدير التعاون الدولى بالسفارة السويسرية و الأستاذ أحمد رزق مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

حيث جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة.

تم مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين محافظة دمياط والهيئة العامة للتخطيط العمراني و الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتعزيز الخطط المتعلقة بإعادة التخطيط التشاركى مما يساهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وفقًا للمعايير واللوائح التخطيطية والقوانين ، و إدراج المزيد من المناطق باستراتيجية إعادة التخطيط مما يحقق الصالح على المحافظة والمواطنين ، وكذلك سًبل دعم الوحدة التخطيطية بالمحافظة بما يلزم لتنفيذ المشروعات المستقبلية،  والذى يُعد من أهم أهداف مشروعات التعاون

و تم عقد اجتماع تابع " الدكتور أيمن الشهابى " خلاله آخر التطورات بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حينا " الجارى تنفيذه بمنطقة الشعراء ، بالتعاون مع الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،  ووزارة الاسكان والمرافق ، وبالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، بدعم من وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية ، واطلع على الموقف التنفيذى محاوره التى تتضمن تطوير منهجية اكثر شفافية وكفاءة التخطيط والتصميم الحضرى وإدارة الأراضى وإعادة ترتيبها ،  ورفع كفاءة إدارة المالية العامة المحلية والتمويل القائم على الأراضى للاستثمار فى البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية و أيضًا دعم السياسات والقوانين الحضرية ورفع كفاءة وفعالية إطار التنمية الاقتصادية المحلية ، وناقش " محافظ دمياط " خطة المرحلة المقبلة  إتمام المخطط التفصيلي للمنطقة وإطلاق برنامج تدريبي فى إطار المشروع الذى يتم تنفيذه بمحافظتى دمياط وقنا ، وبحث كذلك المعوقات التى تواجه المشروع لوضع آلية محددة لتذليها ، حيث أكد " محافظ دمياط " على وضع دراسة عاجلة لتنفيذ منظومة متكامل للمرافق والطرق بالمنطقة ، وتحديد قيم مقابل التحسين ، مع التأكيد على مشاركة المجتمع المدنى و الجهات المعنية بتلك الخطة من خلال عقد حوار مجتمعى.

وأوضح " محافظ دمياط " أن مشروع التنمية الحضرية المتكاملة" حينا" يحقق اهداف التنمية الحضرية ،والتنمية الاقتصادية المحلية ، من خلال تطوير منهجية تشاركية ، لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ، وتعزيز الموارد المحلية ، وتمكين الإدارة المحلية من أدارتها بشكل أكثر كفاءة ، حيث تم عرضه كتجربة ناجحة للمشاركة المجتمعية و إعادة ترتيب الأراضى بالمنتدى الحضرى العالمى، وأعرب عن تطلعه عن عرضه أيضًا بالمؤتمر العربى الثالث للأراضي الذى تستضيفه مدينة الرباط المغربية الشهر المقبل .

وتم خلال الاجتماع أيضًا الإعلان عن إطلاق الإدارة الذكية للمخلفات الصلبة بدمياط فى إطار مشروع  UN Habitat " منصة المدن النظيفة الأفريقية " ، والذى ياتى فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة ويتضمن ٧ خطوات يتم تنفيذها من خلال فريق عمل محلى ويهدف إلى إنشاء إستراتيجية أفضل لإدارة النفايات مما يساعد المدن على إيجاد فرص عمل أفضل ومستوى معيشة أفضل والتحول نحو اقتصاد دائرى ناجح ، وجذب الاستثمارات، وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " عن تقديره لهذا التعاون واطلاق شراكة جديدة بالتعاون مع UN Habitat،  لتنفيذ تلك التجربة ،  تزامناً مع اليوم الوطنى للبيئة،  حيث لفت أنه تم اختيار دمياط من ضمن محافظات الوجه البحرى للتنفيذ،  و أعرب عن تطلع المحافظة ، لتحقيق أقصى الجهود لوضع استراتيجيات التنفيذ لهذه التجربة ، التى تساهم فى تطوير منظومة إدارة المخلفات ، وتحقيق الشمولية بها ، مما يساهم فى اعادة تدوير المخلفات ،والاستفادة منها بالشكل الأمثل ، وتحويلها الى موارد و دعم الاقتصاد و تحقيق أهداف التنمية المستدامة  وذلك فى إطار رؤية الدولة المصرية واستراتجيتها  نحو دعم الملف البيئى والوصول إلى أفضل الممارسات لإدارة المخلفات الصلبة  والتى يأتى من أهم محاورها ، القضاء على تراكمات المخلفات ، والمقالب العشوائية  وإنشاء مدافن صحية للمخلفات البلدية والخطرة ، وأكد أن المحافظة اتخذت خطوات ناجحة بهذا الملف من خلال المشروع المتكامل للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بأبو جريدة،  ولفت إلى أنه سيتم البدء في إعداد دراسة وتشكيل فريق العمل خلال الفترة المقبلة

هذا وقد تسلم " محافظ دمياط " درع هيئة التخطيط العمرانى من الدكتورة مها فهيم تقديرًا لهذا التعاون .

جاء ذلك بحضور الدكتور حامد حجازى استشارى الهيئة العامة للتخطيط العمراني و المهندسة الهام قاسم المدير الوطنى لمشروع حينا بالهيئة، المهندسة ايمان رضوان مدير المشروعات بالسفارة السويسرية،  المهندسة ندى حسام مساعد مدير برنامج موئل الأمم المتحدة و الأستاذة يارا هلال معاون برنامج موئل الأمم المتحدة، والدكتورة هبة الفولى استشارى التخطيط العمرانى ببرنامج الأمم المتحدة و الدكتور أشرف خضر استشارى البنية الأساسية ببرنامج موئل الأمم المتحدة، الأستاذ محمد رمضان المنسق المحلى لمشروع حينا، ولفيف من ممثلى الجهات المعنية بالمحافظة

دمياط محافظ دمياط السفاره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل 2025

نتيجة سنوات النقل 2025 القاهرة والجيزة .. بالرقم القومي

خدمات تهمك

تحذير من الأرصاد للمواطنين.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي |قريبا هنا

جدول إجازات شهر فبراير 2025 .. اعرف لك كم يوم

جدول إجازات شهر فبراير 2025 .. اعرف لك كم يوم

عمر زهران وخالد يوسف وزوجته

إخلاء سبيل عمر زهران في بلاغ جديد من شاليمار شربتلي وخالد يوسف

1000 جنيه.. طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

6 آلاف جنيه في السنة.. طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

الإيجار القديم

بعد حكم طرد ورثة مستأجر.. تعرف على حالات فسخ عقود الإيجار القديم

حسن مظهر

طفل فيلم الجراج.. تفاصيل جنازة حسن مظهر

ترشيحاتنا

الإسراء والمعراج

ما الحديث الذى دار بين الله والنبي ليلة الإسراء والمعراج؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ يسري عزام

هل رأى سيدنا النبي الله عزو جل؟.. يسري عزام يوضح

الفنان محمد صبحي

الفنان محمد صبحي: الدراما لا تهين العلماء والدين لا يقيد رسالة الفن

بالصور

مفاجأة.. زيوت تقلل الكوليسترول في الجسم| اكتشفها

زيوت تقلل الكوليسترول
زيوت تقلل الكوليسترول
زيوت تقلل الكوليسترول

فوائد إضافة ورق اللورا للشوربة.. مزايا مذهلة

ورق اللورا
ورق اللورا
ورق اللورا

باس الدبلة .. شاهد كواليس خطوبة حبيبة النجار وأحمد سليم

خطوبة حبيبة النجار
خطوبة حبيبة النجار
خطوبة حبيبة النجار

اكتشف فوائد الذرة.. تعالج البشرة والجسم والمشكلات النفسية

الذرة
الذرة
الذرة

فيديو

سيلينا جوميز - ترامب

سيلينا جوميز تبكي بشدة بسبب قرار ترامب المفاجئ

اشرف بن شرقي

ازمة بن شرقي .. بين الريان و الاهلي و قصة فسخ التعاقد

الاء عبد العزيز

الفصام ولا تريند .. خبيرة نفسية تكشف حقيقة ما حدث للمذيعة الاء عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملك الأمريكي.. يرسم العالم من جديد!

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

المزيد