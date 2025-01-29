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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن الاجتماعي تنظم معرض " ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"ببنك الإمارات دبي

معرض ديارنا
معرض ديارنا
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم
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نظمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"ببنك الإمارات دبي، وذلك فى إطار جولاته بالبنوك والذى افتتحته  داليا السباعي مسئول البنك وقيادات قطاع المعارض بوزارة التضامن الاجتماعي كما شهد المعرض حضور خالد بسيوني مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري.  

وأكد رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض أن المعرض تضمن منتجات متنوعة من المنتجات السيناوية والمنتجات الرمضانية ذات الأسعار المناسبة من التوابل والمكسرات وأشغال الخيامية والمفروشات والديكورات الرمضانية المتميزة بروعة التصميمات والألوان والخامات المتميزة والمكرميات.

كما تضمن المعرض مصنوعات جلدية من الشنط الحريمى والمنتجات الخشبية والشموع والمفروشات المطرزة والمنتجات الخزفية وأشغال الاكسسوار والمشغولات الفضية المختلفة.

التضامن الاجتماعي وزارة التضامن معرض ديارنا

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