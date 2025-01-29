وزير الشباب والرياضة يفتتح النسخة الثانية لمعرض "بيزنس يا شباب"

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معرض "بيزنس يا شباب" في نسخته الثانية والذي يقام تحت رعاية السيد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور كل من السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور ابراهيم صابر، محافظ القاهرة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، السيد رامي عباس، مستشار وزير التضامن للمعارض ونائبا عن السيدة وزير التضامن، بحضور سفراء استراليا وأذربيجان، وممثلين عن سفراء كل من "هولندا، الاردن، الهند، أرمينيا، سيراليون" والسيد كاتو كين، الرئيس التنفيذي لهيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا".

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته لافتتاح النسخة الثانية من معرض “بيزنس يا شباب”، والذي يأتي تحت رعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ليجسد دعم الدولة المصرية الكامل لشبابها الطموح، ويؤكد على أهمية تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

واشار وزير الشباب إلى إن هذا المعرض لا يُعد مجرد منصة لعرض وتسويق المنتجات، بل هو رسالة واضحة بأن الشباب المصري يمتلك القدرة على الابتكار والإبداع، وعلى تحويل أفكاره إلى مشروعات ناجحة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف صبحي قائلا: "إن ما نشهده اليوم من مشاركات واسعة من مختلف المحافظات، وما يقدمه الشباب المصري من منتجات تراثية وحرفية بأعلى مستويات الجودة، يعكس مدى الوعي والالتزام بتراثنا وهويتنا الوطنية، حيث أولت القيادة السياسية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماماً بالغاً بتمكين الشباب، إيماناً بأنهم القوة الدافعة للتقدم، وعصب التنمية في الجمهورية الجديدة".

واختتم وزير الرياضة حديثه بأن وزارة الشباب والرياضة تسعى جاهدة إلى دعم الشباب من خلال تقديم المبادرات والبرامج التي تتيح لهم الفرص للتعلم، والتدريب، والانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقاً، مشددا على أن الشراكات المثمرة التي نجدها اليوم، سواء مع الوزارات المعنية أو مع الجهات الدولية المختلفة، تؤكد على تضافر الجهود من أجل توفير بيئة داعمة ومحفزة لريادة الأعمال، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

من ناحيته قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان الشباب هم عماد المستقبل، والقوة الدافعة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تدرك جيداً أن الإستثمار في طاقات وإبداعات الشباب في القطاع الزراعي هو إستثمار دافع وداعم لمستقبل مصر الزراعي.

وأضاف فاروق أن الحكومة إتخذت العديد من الإجراءات لدعم وتمكين الشباب وتشجيعهم وتوفير الفرص لهم، من بينها: توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبادرات من البنك المركزي والبنوك الوطنية خاصة البنك الزراعى المصرى، الذى يقدم برامج تمويلية للشباب الراغبين في إنشاء مشروعات زراعية صغيرة، بالإضافة إلى إتاحة العديد من البرامج التدريبية المكثفة للشباب في مجال الزراعة الحديثة والإنتاج الحيواني والأنشطة المرتبطة بهما،



ومن جانبه أشاد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بفكرة المعرض والذي يشارك فيه شباب من جميع مراكز الشباب بالجمهورية بما يعد أكبر معرض لصناعات ومنتجات الشباب.

وأكد محافظ القاهرة أن المعرض يجسد فكر القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنشر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر لدى الشباب.

وأضاف محافظ القاهرة أن تأكيد المعرض على إحياء الحرف التراثية واليدوية ومساعدة الشباب على فتح منافذ لبيعها وتسويقها من خلال وزارة الشباب ومراكز الشباب يؤكد جهود الدولة فى الحفاظ على التراث وتشجيع الصناعة المحلية واليدوية، وتوفير فرص عمل، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يتسق مع أولويات وأهداف الدولة المصرية التي تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري طبقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار محافظ القاهرة إلى حرص المحافظة على دعم المعارض، خاصة معارض الشباب وتنظيم الأسواق لعرض منتجات الأسر المنتجة، والجمعيات الأهلية، والشركات المصرية ، لاتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم بهدف زياد الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الاستيراد وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

واكد المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية ان المعرض يهدف إلى توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً ، وذلك على المستوى المحلى والعالمى عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكترونى من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب ، مضيفا إلي أن المعرض أستهدف عدد كبير من قطاعات الأعمال منها (الفخار والخزف، ومنتجات الجلود، والمشغولات الخشبية، والمشغولات المعدنية، والكروشيه، والتطريز، والملابس، والمفروشات والمنسوجات، والأدوات والمستلزمات المنزلية، والحلى والإكسسوارات) معربا عن تقديره واحترامه لما قدم فى المعرض من منتجات الشباب لما يمثله من فخر بشبابنا الصاعد مؤكداً بأن محافظة القليوبية تتميز بوجود سيدات مبدعات فى الإنتاج الحرفى والتراثى فى جميع تلك القطاعات ولهن كل الدعم الكامل. موضحاً بأن ذلك يستلزم بالتوازى تنظيم سلسلة من ورش العمل لتدريب منتجى الحرف والمشغولات اليدوية بالمحافظة لتأهيلهم ورفع وعيهم بطرق وآليات عرض منتجاتهم عبر منصة" أيادى مصر"