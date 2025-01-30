حمد إبراهيم يعلن قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء طلائع الجيش غدا الجمعة باستاد الإسماعيلية لحساب منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المحلي.

وجاء القائمة كالتالي:-

حارس مرمى .. أحمد عادل ،كمال السيد ، عبد الله جمال.

الدفاع .. عماد حمدي ، محمد عمار ، محمد نصر ، عبد الكريم مصطفى ، حاتم سكر ، عبد الله محمد .

الوسط .. محمد حسن ، محمد بيومي ، هشام محمد ، على الملواني ، محمد عبد السميع ، نادر فرج ، محمد خطاري ، مروان حمدي ، عبد الرحمن كتكوت ،عمر القط ،عبد الله السعيد ، إبراهيم عبد العال ،إريك تراوري.

الهجوم .. خالد النبريصي.