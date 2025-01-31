شبانة: هجوم الأهلي أقوى بوجود بن شرقي.. وغدا قيد معلول

أكد الإعلامي محمد شبانة, أن النادي الأهلي، سيقوم بقيد الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم اليوم الجمعة في قائمة الفريق.



وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" انتقال أشرف بن شرقي للأهلي صفقة مدوية، واللاعب مر بيوم شاق أمس، بعد وصوله القاهرة وتصوير فيديو تقديمه في نهر النيل والنادي والخضوع للكشف الطبي".



وتابع: "حدث اتفاق على الإعلان عن صفقة الأهلي، عبر صفحة النادي والقناة في وقت واحد، وهو واحد من أهم صفقات الانتقالات الشتوية وأكثرها شعبية وجدلا وتشويقا وسيكون من اللاعبين المؤثرين في النادي الأهلي، وهجوم النادي سيكون قوي في هذا الموسم، والغائبه منذ بداية الموسم".



وأدف: "اليوم الأهلي سيعلن رسميًا عن قيد علي معلول، وهناك كلام تردد داخل النادي، عن إعداد فيديو تقديمي له، والجمهور مازال يفقتد وجود علي معلول، رغم وجود يحيى عطية الله، والأهلي فاتح الباب لمعلول، وفي نهاية الموسم سيتم حسم مصيره من التجديد لموسم أخري من عدمه".

وأوضح أن الأهلي سيحسم مصير تفعيل بند شراء يحيى عطية الله، نهاية الموسم، ومن الوارد مشاركة معلول في مركز الجناح.



وأتم شبانة: "من ضمن الصفقات التي يسعي الأهلي لحسمها رشاد المتولي لاعب بتروجيت، والجميع أشاد به وأكد أنه على مستوى عالي وكان له دور في صعود الفريق للدوري وتألق معه هذا الموسم، ويمتاز بالقدرات الدفاعية والهجومية، ويجيد التسديد واللعب تحت المهاجمين وسيكون إضافة لخط وسط الملعب".