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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامية: وكيل زيزو في الإمارات للتفاوض مع العين

زيزو
زيزو
منار نور
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كشفت الإعلامية مي حلمي، عن تواجد وكيل اعمال زيزو في الإمارات للتفاوض مع العين الإماراتي. 

وكتبت مي حلمي من خلال حسابها الشخصي إنستجرام: “وكيل أعمال زيزو من الامس متواجد في الامارات للتفاوض مع نادي العين بيع او حتي لو علي سبيل الاعارة لفترة كأس العالم للاندية والنادي يفكر يرفض، ومازال الضغط مستمر من قبل الوكيل للموافقة علي اخذ اللاعب”. 

فجر الإعلامي مهيب عبد الهادي لجماهير القلعة البيضاء، مفاجأة بشأن احتمالية توقيع زيزو عقود رسمية مع نادي خليجي.

وكتب مهيب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “مندوب نادي خليجي حضر القاهرة بالأمس.. هناك جلسة مع زيزو عقب مباراة بيراميدز .. المسئول عاوز يوقع عقود رسمية معاه وينضم نهاية الموسم بالمجان".

الامارات زيزو القلعة البيضاء وكيل زيزو

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