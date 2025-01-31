قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المجلس العسكري بـ ميانمار يعلن تمديد حالة الطوارئ في البلاد
مستشار الرقابة الإدارية: نحرص على المشاركة بمعرض الكتاب لتعزيز ثقافة مكافحة الفساد
سموتريتش: إسرائيل ستعود للحرب في غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى لصفقة الرهائن
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وضبابية على الطرق لنهاية الأسبوع
روسيا تعلن مقتل 3 من مواطنيها في حادث طائرة أمريكا
كيف يتعامل الزوج في فترة حمل زوجته؟
نتنياهو يناقش احتمالات وقف صفقة التبادل ويهدد بالعودة للقـ.تال فورا
دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. يزيد الرزق ويفرج الهم
جماهير الأهلي توجه رسالة قوية لـ أشرف بن شرقي.. أحمد شوبير يوضح
للكشف وعلاج المواطنين مجانا.. الصحة تطلق قافلتين طبيتين
جدول ترتيب الدوري الممتاز قبل مواجهة بيراميدز والزمالك
مفاجأة خلال ساعات.. أحمد شوبير يشوق جماهير الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لعمارة بيوت الله.. الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 41 مسجدا جديدا

مساجد الأوقاف
مساجد الأوقاف
محمد شحتة
×

تفتتح وزارة الأوقاف، ٤١ مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة في مختلف المحافظات، منها ٢٤ مسجدًا بنظام الإحلال والتجديد، و١٧ مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٧٢٥ مسجدًا، من بينها ٤٩٥ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و٢٣٠ مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠٢٤م بلغ ١٢٨٠٦ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٠ مليارًا و٧٦٠ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، بيانها كالتالي: 
في محافظة أسيوط، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الأشراف، شهداء الأشراف، قرية نزلة سرقنا – مركز ديروط؛ ومسجد: الغفار، قرية المندرة بحري – مركز ديروط؛ ومسجد: فجر الإسلام، قرية نزلة المختون – مركز ديروط؛ وإنشاء مسجد: خاتم المرسلين، غيط الشعير – مركز القوصية؛ وصيانة مسجد: علي الخليص، قرية نزلة سرقنا – مركز ديروط؛ ومسجد: أبو بكر الصديق، قرية المطيعة – مركز أسيوط؛ ومسجد: الرحمن، عزبة هلال – مركز ديروط.

وفي محافظة سوهاج، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الأنوار المحمدية، نجع الشيخ وحشي – مركز جهينة الشرقية؛ وإنشاء مسجد: المجمع الإسلامي، غرب الصبحة – مركز دار السلام؛ وصيانة مسجد: الإمارة، قرية البورة – مركز البلينا؛ ومسجد: الرحمة، قرية بندار الكرمانية - مركز سوهاج؛ ومسجد: عباد الرحمن، قرية أولاد إسماعيل - مركز المراغة.

وفي محافظة كفر الشيخ، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الحاج علي إسماعيل، قرية خوالد البلد – مركز سيدي سالم؛ ومسجد: الإمام البخاري، قرية المجاز الشرقي – مركز الحامول؛ ومسجد: كوبري تاج الدين، قرية نشرت – مركز قلين؛ وصيانة مسجد: الهمة البحري، قرية الهمة – مركز بيلا؛ ومسجد: سيف الدين الخزعلي – قرية الحمراء  - مركز كفر الشيخ؛ ومسجد: الصالحين، قرية مسير – مركز كفر الشيخ؛ ومسجد: الكبير، قرية الغنايمة  - مركز سيدي سالم؛ ومسجد: المصري، قرية خليج قبلي – مركز مطوبس؛ ومسجد: أبو عيانة، قرية أبو عيانة – مركز مطوبس؛ ومسجد: أبو سعدة، نظارة مهيب – مركز سيدي سالم.

وفي محافظة الشرقية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: فوزي عبد الله، عزبة راشد، قرية نزلة العرين - مركز أبو كبير؛ ومسجد: الذيدي، عزبة أبو العدوي – مركز كفر صقر.

وفي محافظة البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: القطعان الغربي – مركز حوش عيسى؛ ومسجد: عمر بن الخطاب، قرية عرفان – مركز الرحمانية؛ ومسجد: النور، عزبة سعد جمعة، قرية بسنتواي  - مركز أبو حمص؛ وصيانة مسجد: الصفا والمروة، قرية ١ – مركز إدكو.

وفي محافظة بني سويف، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الكبير، قرية نصر جمعة – مركز سمسطا؛ ومسجد: الرحمن، قرية دير الحديد، الحيبة – مركز الفشن؛ وصيانة مسجد: سيد الشيمي، قرية هليه – مركز ببا.

وفي محافظة أسوان، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: العتيق، قرية المريناب بحري – مركز إدفو؛ وإنشاء مسجد: سيدنا الإمام الحسين، قرية وادي خريت – مركز نصر النوبة.

وفي محافظة الأقصر، شملت الأعمال إنشاء مسجد: التقوى – مدينة طيبة؛ ومسجد: الرحمن الرحيم، منطقة الروزة، قرية حاجر الضبعية – مدينة القرنة.

وفي محافظة الغربية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الجديد، عزبة المدرسة – مدينة طنطا؛ ومسجد: سيدي حمدان، قرية شنرة البحرية – مركز السنطة.

وفي محافظة مطروح، تم إنشاء مسجد: مسجد عباد الرحمن، وادي الرمل – مطروح.

وفي محافظة قنا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: آل خلف الله البحري، قرية سمهود – مركز أبو تشت؛ وصيانة مسجد: النور المحمدي، قرية الغربي بهجورة – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة المنوفية، تمت صيانة مسجد: فاطمة الزهراء، قرية طنبدي – مركز شبين الكوم.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

وزارة الأوقاف الجمعة المساجد المحافظات الإحلال والتجديد قائمة المساجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين لبيب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك

بسبب صفقات الأهلي.. حسين لبيب في قسم الشرطة لسبب مثير

الاهلي

طالب الأعلى للإعلام بالتدخل.. إيهاب الكومي ينتقد لقطتين في فيديو تقديم بن شرقي

علي معلول

حقيقة حصول علي معلول على الجنسية المصرية

قرار حكومي عاجل بشأن معاشات شهر فبراير.. ما القصة؟

قرار عاجل بشأن صرف معاشات شهر فبراير والتنفيذ خلال ساعات.. ما القصة؟

بن شرقي

هطلع لايف وأقولك ليه | منشور غامض من نجم الزمالك بسبب بن شرقي

الزمالك

شبانة يكشف عن صفقات الزمالك في يناير

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد آخر تراجع

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد آخر تراجع

الزمالك

قبل مباراة بيراميدز.. الزمالك يعلن سداد جزء من مستحقات اللاعبين

ترشيحاتنا

بدائل البروتين

*** فين المصدر ؟؟؟ أبرزها المشروم .. بدائل للحوم والدجاج

الجدرى

معلومات مهمة عن الجدرى .. الأعراض وفترة الحضانة والتشخيص

الجيوب الأنفية

عشان تعالجها صح .. اكتشف أنواع التهابات الجيوب الأنفية

بالصور

من غير مكرونة.. طريقة عمل سبانخ بالبشاميل

السبانخ بالبشاميل
السبانخ بالبشاميل
السبانخ بالبشاميل

5 أبراج محظوظة في الحب.. هل انت منهم؟

الابىاج
الابىاج
الابىاج

بيزود التركيز ويعالج التوتر .. اكتشف فوائد زيت إكليل الجبل

زيت إكليل
زيت إكليل
زيت إكليل

المتحف الجوي يحتفل بعيد الشرطة الـ 73 بحضور هاني رمزي

هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية
هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية
هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية

فيديو

نانسي عجرم وزوجها

اتطلقوا ولا لأ ؟ زوج نانسي عجرم يرد برسالة طويلة

حورية فرغلي مع تقى الجيزاوي

حورية فرغلي : هذا ما تغير في مقاييس اختيار ملكات الجمال..وهذا ردها على سؤال متسابقة بعد مفاجأة مثيرة| حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد