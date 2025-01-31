تشكيل لجان فنية للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول في بني سويف

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف، أعمال الحماية من مخاطر الأمطار والسيول، ضمن خطة المحافظة لمتابعة أعمال الحماية وتكثيف المرور على المجاري المائية، في إطار الاستعدادات الدائمة لموسم الأمطار والسيول والأزمات والمواقف الطارئة.

جاء ذلك خلال ،جولته اليوم ، والتي تضمنت زيارة مخرات سيول سنور وبياض العرب مركز بني سويف _شرق النيل، وذلك في حضور الأستاذ علي يوسف رئيس مركز بني سويف،الأستاذ علاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وبعض التنفيذيين المعنيين من الوحدة المحلية والري والأزمات والمجلس القروي

وتفقد السكرتير العام المساعد مخرات السيول، لتقييم ومراجعة الموقف والتأكد من جاهزية المخرات لتصريف أية أمطار محتملة واتخاذ ما يلزم حيال بعض المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتعمل بالكفاءة المطلوبة ،مشيراً إلى توجيهات المحافظ بالمراجعة الدائمة لكافة المخرات وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها،والتأكد من عدم وجود أي تعديات بمحيطها، بجانب تشكيل لجان فنية من الرى وشركة المياه للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول من (مخرات، برابخ، مصارف، سدود، حواجز، شنايش وبالوعات)، ومتابعة حالتها بشكل دوري.