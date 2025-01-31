قرار عاجل من جروس ضد لاعبي الزمالك بعد الهزيمة أمام بيراميدز

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غداً السبت على ملعب النادي، بعد خوض مباراة بيراميدز اليوم في مسابقة الدوري.

ورفض الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الإسماعيلي، المقرر له يوم 7 فبراير المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على الزمالك بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوي، في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 24 نقطة يحتل بهم صدارة الدوري، في حين يتوقف رصيد الأبيض عند 20 نقطة ويتراجع للمركز الثالث.