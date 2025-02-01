تعد المكرونة بالبطاطس والزيتون من أشهى الأكلات التي تمتلك مذاقا شهيا وشكلا مميزا كما أن خطوات تحضيرها سهلة وسريعة.



نعرض لكم طريقة عمل المكرونة بالبطاطس والزيتون في الفرن من خلال خطوات الشيف محروسة سالم مقدمة برنامج محروسة وحمايتها على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير المكرونة بالبطاطس

مكرونة اسباجتي مسلوقة

فلفل ألوان مكعبات صغيرة

2 جزر مكعبات صغيرة

2 كوسة مكعبات صغيرة

زيتون أسود شرائح

2 بطاطس مكعبات

ملعقة صلصة طماطم

بهارات

بابريكا

ملح

فلفل

كمون

زبدة

زيت

نص كيلو بطاطس مهروسة في كيس حلواني



ضعي المكرونة سليمة بطولها في صينية فرن أو بايركس

في طاسة بها زبدة وزيت علي النار قومى بتحمير كل الخضار إلا الفلفل الألوان اخرجيه منهم.

ضعي التوابل على الخضار وقلبي حتى يتغير شكلها ثم ضعى الصلصة والملح والفلفل الأسود وقلبي قليلا وضيفي الخليط على المكرونة على المكرونة

ضعي البطاطس المهروسة بعد ذلك ثم ضعي الزيتون والفلفل الألوان و رشة البابريكا على الوجه.

ضعى المكرونة بالبطاطس والزيتون في الفرن حتى يحمر الوجه وتقدم.

