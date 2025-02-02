ثروت الخرباوي: الإخوان الإرهابية مسئولة عن تفجيرات طابا ونويبع في التسعينات

أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، أن الإخوان لا يضمون إليهم إلا من تجاوز الثلاثين من عمره إلا في حالات شديدة الندرة، مشيرا إلى أن محمود حسين تولى منصب قيادي في أول عام له داخل الإخوان.

وقال ثروت الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن جماعة الإخوان في التسعينيات هي المسئولة عن تفجيرات طابا ونويبع، وكانوا المسئولين عن عدد من العمليات الإرهابية التي تمت.

وتابع المفكر السياسي، أن الانجليز تبنوا حسن البنا واستقطبوه للعمل من خلالهم، مؤكدا أن لجنة ميلنر اقترحت تأسيس لجماعة الإخوان لمحاربة الدولة المصرية.