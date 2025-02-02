أستاذ علوم سياسية: ترامب يروج لفكرة تهجير الفلسطينيين ومصر ترفضها بشكل قاطع

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتمد على حسابات المكسب والخسارة في مقاربته للقضايا الدولية، ولديه رغبة كبيرة في تحقيق إنجازات سريعة.

وأضاف أن ترامب يلجأ إلى القرارات الفيدرالية العليا، وهو ما دفعه للاعتقاد بأن تهجير الفلسطينيين قد يكون حلاً مقترحًا.

مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وترحيلهم إلى الأردن غير ممكن

وفي مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أوضح فهمي أن التركيبة الديمغرافية في الأردن تخضع لضوابط صارمة من الأسرة الهاشمية، مما يجعل فكرة ترحيل الفلسطينيين إليها مرفوضة.

وأكد أن الدولة ترفض بشكل قاطع فكرة التهجير، مشيرًا إلى أن هناك تقييمات أمريكية بأن مصر هي العامل الحاسم في منع أي محاولات لترحيل الفلسطينيين.

مصر قدمت الكثير للقضية الفلسطينية ولا يمكن تجاهل دورها في السلام

وأضاف فهمي أن مصر دفعت ثمن السلام في كل مواجهاتها مع إسرائيل، واعتبر أن تجربة السلام بين مصر وإسرائيل كانت ناجحة.

وأشار إلى أن الصراع العربي الإسرائيلي يعد من أعقد الصراعات في العالم، وأنه مسؤولية المجتمع الدولي.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني قد عانى بما فيه الكفاية، وأن مصر لم تقصر في دعم القضية الفلسطينية على مدار السنوات.