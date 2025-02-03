صفقة الأهلي تحافظ على مكانها في التشكيل الأساسي أمام بتروجيت

اقترب مصطفى العش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الحفاظ على مكانه في التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء أمام بتروجيت المقرر إقامتها ضمن بطولة الدوري الممتاز الخميس المقبل.

وظهر العش بمستوى مميز خلال مشاركته رفقة النادي الأهلي أمام مودرن سبورت وبيراميدز في الدوري.

كان الفريق قد حقق فوزا مهما على حساب مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع ‏الفريقين امس الاثنين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري.‏

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجت يوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.