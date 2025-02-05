بعد تعرضها لوعكة صحية .. إيمي سمير غانم تشارك جمهورها أحدث ظهور

تعرضت الفنانة إيمي سمير غانم لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ، ونشرت إيمي صورة عبر ستوري انستجرام، لأدوية تتضمن مضادات حيوية ومضادات لالتهابات الحلق وغيرها من الأدوية الخاصة بنزلات البرد، بالإضافة إلى محلول، ولم تكشف أي تفاصيل أخرى.

وشاركت إيمي سمير غانم جمهورها أحدث ظهور لها منذ قليل من خلال حسابها الرسمي بموقع انستجرام عبر خاصية الإستوري، من داخل كواليس مسلسل “عقبال عندكوا” والذى من المقرر طرحه فى ماراثون رمضان 2025.

مسلسل عقبال عندكوا

ومسلسل "عقبال عندكوا" يقدم مزيجًا من الكوميديا والمواقف الزوجية الطريفة التي تستعرض العلاقات بأسلوب خفيف ومسلي، ما يجعله مرشحًا ليكون أحد أبرز الأعمال المنتظرة في موسم رمضان المقبل.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، وإخراج علاء إسماعيل، وإنتاج أحمد السبكي.

المسلسل يقدم قالبًا من الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يتناول في كل قصتين على مدار حلقتين موضوعات تتعلق بالحياة الزوجية من منظور كوميدي طريف.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، بينهم محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، حجاج عبد العظيم، وآخرون.

عودة ايمي سمير غانم

تعود النجمة إيمي سمير غانم إلى شاشة التلفزيون بعد غياب دام 5 سنوات منذ آخر أعمالها في مسلسل "سوبر ميرو" الذي عرض في رمضان 2019. بينما يواصل حسن الرداد ظهوره الرمضاني المتواصل، بعد نجاحه في مسلسل "محارب" الذي شارك فيه إلى جانب أحمد زاهر وماجد المصري العام الماضي.

ويشهد العمل استمرار التعاون الفني بين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، اللذين قدما ثنائيات ناجحة في العديد من الأعمال الفنية السابقة، مثل: مسلسل "حق ميت"، حيث ظهرت إيمي بدور محوري، ومسلسل "نيللي وشريهان"، حيث ظهر الرداد كضيف شرف بجانب إيمي وشقيقتها دنيا.