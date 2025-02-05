خطوة بخطوة .. طريقة عمل شوربة العدس تزامنا مع التقلبات الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من إنخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وبدأ البحث عن أفكار أكلات تمنح الشعور بالدفء وكانت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل شوربة العدس بالشعيرية ، حيث أنها وجبة تمنح الشعور بالدفء كما أنها غير مكلفة واقتصادية .



مقادير التحضير :



2 ملعقة صغيرة كمون.

2 ملعقة صغيرة كزبرة.

1 ملعقة صغيرة كركم.

1 كوب عدس

2 فص ثوم.

1 حبة جزر.

3 حبة طماطم.

1 حبة بصل.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة زيت الذرة.

1 حبة بصل.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 كوب شعيرية.

للتقديم عصير الليمون.

طريقة تحضير العدس بالشعيرية :

ضعي الكركم، الكمون، الكزبرة، في طبق ثن قلبي جيدا ليختلط، وبعدها اتركيه جانبا.

اغسلي العدس جيدا، انقعيه عشر دقائق.

وفي قدر ضعي العدس، الثوم، الجزر، الطماطم، البصل، الملح، الكمون، الكزبرة، الكركم، اغمريه بالماء ثم دعيه على نار متوسطة إلى أن يغلي.

وبعدها اتركي العدس على نار هادئة إلى أن ينضج مع إضافة مزيد من الماء حسب الحاجة ، يمكنك من فترة لأخرى إزالة الرغوة المتكونة على سطح العدس.



ثم أضيفي الشعيرية إلى الشوربة، دعيها تطهى بهدوء مع تقليبها من وقت لآخر إلى أن تنضج الشعيرية، مع ملاحظة إضافة مزيد من الماء حسب الحاجة.

في مقلاة ضعي 2 ملعقة من الزيت، أضيفي البصل، الملح، قلبي إلى أن يذبل ثم أضيفي بقية البهارات، وقلبي إلى يصبح البصل ذهبي اللون، أضيفي نصف كمية البصل إلى الشوربة.

ضعي الشوربة في أطباق التقديم ثم وزعي بقية البصل فوقها وقدميها .