محافظ الواد الجديد يتابع أعمال رصف الانترلوك بالأحياء الداخلية بالمدينة

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال زيارته اليوم لمركز الداخلة، أعمال تركيب الانترلوك بالشوارع المحيطة بمسجد الرحمة، وشوارع منطقة شندوم بحي شمال موط الجارية بطول٥٤٠٠ متر مسطح تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، يرافقه اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال الشوارع المحيطة بمسجد الرحمة، بالإضافة لنهو ٢٤٠٠ متر مسطح كمرحلة أولى من منطقة الشندوم، مُوجهًا بدفع نسب التنفيذ لاستكمال الأعمال، والانتقال لرصف المنطقة الواقعة خلف المجمع الإسلامي بالداخلة والتي تشمل شوارع منطقة "عين بطور" ومنطقة "دروسة". لافتًا أنه من المخطط رصف عدد من الشوارع والأحياء الداخلية بالمدينة بإجمالي ١١ ألف متر مسطح، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الوجه الحضاري للمدن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.