أطعمة ومشروبات ممنوعة على الحامل.. دليل شامل للحفاظ على صحة الأم والجنين

أطعمة ومشروبات يجب على الحامل تجنبها، فترة الحمل هي فترة حرجة تتطلب من المرأة الاهتمام البالغ بصحتها وصحة الجنين، يتطلب الأمر الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن يساعد على نمو الجنين وتطوره بشكل سليم، مع تجنب الأطعمة والمشروبات التي قد تؤثر سلبًا على الصحة أو تسبب مشاكل صحية للأم أو للجنين.

أطعمة ومشروبات يجب على الحامل

قالت الدكتورة هند محمد استشارى النساء والتوليد،فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، فيما يلي استعراض مفصل للأطعمة الممنوعة في مختلف مراحل الحمل، بالإضافة إلى بعض الحركات والأنشطة التي ينبغي تجنبها.

الأكل المفيد للحامل في الشهور الأولى

في الأشهر الأولى من الحمل، يعتبر غذاء الأم أساسيًا لنمو وتطور الجنين. إليك بعض الأطعمة المفيدة التي يجب أن تكون جزءًا من النظام الغذائي للحامل:

الخضراوات الورقية: مثل السبانخ والكرنب، فهي غنية بالحديد وحمض الفوليك الذي يساعد في منع التشوهات الخلقية للجنين.

الفواكه الطازجة: مثل التفاح والموز، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الأم والجنين.

البروتينات الصحية: مثل الدجاج المشوي، السمك، والبيض. البروتين هو المكون الأساسي لخلايا الجنين.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم: مثل الزبادي والحليب والجبن، فهي مهمة لبناء عظام وأسنان الجنين.

الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية: مثل الأسماك الدهنية (السلمون، التونة)، فهي تحتوي على الأوميغا-3 الضرورية لتطور الدماغ.



الأكل الممنوع للحامل في الشهور الأولى

في الأشهر الأولى من الحمل، تكون مرحلة التكوين والتطور الحيوي للجنين في أوجه. لذا يجب تجنب بعض الأطعمة التي قد تشكل خطرًا على الحمل:

الأسماك النيئة أو غير المطهية جيدًا: مثل السوشي والمحار، حيث قد تحتوي على بكتيريا أو طفيليات قد تؤذي الجنين.

منتجات الألبان غير المبسترة: مثل الأجبان الطرية، الجبن الأزرق، والكريمة غير المبسترة، لأنها قد تحتوي على بكتيريا "الليستيريا" التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.

اللحوم النيئة أو نصف المطهية: مثل النقانق واللحوم المقددة، فهي قد تحتوي على بكتيريا أو طفيليات ضارة.

الكافيين: ينبغي الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي، حيث يمكن أن تؤثر على نمو الجنين وتزيد من خطر الإجهاض.

الدهون المهدرجة: مثل الأطعمة السريعة، الحلويات الجاهزة، والأطعمة المقلية، التي تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير صحي.



الفواكه الممنوعة للحامل في الشهور الأولى

بالرغم من أن الفواكه تعد جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي الصحي للحامل، إلا أن بعض الفواكه قد تكون غير آمنة أو تسبب مشاكل في الشهور الأولى:

الأناناس: يحتوي الأناناس على إنزيمات قد تسبب تهيجًا في الرحم، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإجهاض في الشهور الأولى.

الجوافة: يمكن أن تكون ضارة إذا كانت غير ناضجة، لأنها قد تحتوي على بكتيريا ضارة تؤثر على صحة الأم والجنين.

المانجو: على الرغم من فوائدها، يمكن أن تسبب المانجو في بعض الحالات مشاكل في هضم الأطعمة بسبب محتواها العالي من السكريات.

أطعمة ومشروبات يجب على الحامل

الممنوع على الحامل في الشهور الأولى

في الشهور الأولى، يتم تشكيل العديد من أعضاء الجنين، ولذلك ينبغي على الأم توخي الحذر من بعض الأطعمة والأنشطة:

الخمور: يجب تجنب تناول الكحول بأي شكل من الأشكال، حيث قد يسبب عيوبًا خلقية أو تأخرًا في النمو.

التدخين: يؤثر التدخين سلبًا على صحة الجنين وقد يزيد من خطر الولادة المبكرة.

الأدوية غير الموصوفة: يجب تجنب تناول أي أدوية غير معتمدة أو موجهة من قبل الطبيب، لأنها قد تؤثر على صحة الحمل.

الأطعمة الحارة أو الحامضة بشكل مفرط: يمكن أن تؤدي إلى الحموضة أو تهيج الجهاز الهضمي.

الأكل الممنوع للحامل في الشهور الأخيرة

في الشهور الأخيرة من الحمل، قد تزداد حاجة الجسم إلى التغذية الجيدة، ولكن هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها أيضًا:

المأكولات المالحة: مثل رقائق البطاطس والوجبات الجاهزة، حيث قد تؤدي إلى احتباس السوائل وزيادة ضغط الدم.

السكريات المكررة: يجب تقليل تناول الحلوى والمشروبات الغازية، حيث أن تناول السكر بشكل مفرط يمكن أن يسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى سكري الحمل.

المأكولات الدسمة: مثل اللحوم الدهنية والمقليات، حيث يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير صحي وتزيد من عبء عمل الكبد.



حركات يجب على الحامل تجنبها

لا تقتصر الرعاية الصحية خلال الحمل على الطعام فحسب، بل تشمل أيضًا الحركات والنشاطات البدنية التي قد تؤثر على صحة الحامل والجنين. إليك بعض الحركات التي يجب على الحامل تجنبها:

الانحناء بشكل مفاجئ: قد يسبب الضغط على البطن ويزيد من خطر الإصابة بمشاكل في العمود الفقري.

التمارين الرياضية العنيفة: يجب تجنب الأنشطة البدنية التي تتطلب جهدًا مفرطًا أو التي تشكل ضغطًا على المفاصل، مثل الركض السريع أو رفع الأثقال الثقيلة.

النوم على الظهر لفترات طويلة: في الشهور الأخيرة من الحمل، قد يؤثر النوم على الظهر على تدفق الدم إلى الجنين، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات.

الوقوف لفترات طويلة: الوقوف لفترات طويلة قد يؤدي إلى مشاكل في الدورة الدموية ويزيد من خطر التورم.

الأنشطة التي تتطلب التوازن: يجب تجنب الأنشطة التي قد تؤدي إلى السقوط، مثل رياضات التزلج أو ركوب الدراجة.





الحفاظ على صحة الأم والجنين خلال فترة الحمل يتطلب الاهتمام بالغذاء وممارسة بعض الحذر عند اختيار الأطعمة والأنشطة اليومية. من خلال تجنب بعض الأطعمة والمشروبات الخطرة، والتركيز على التغذية السليمة والنشاط البدني المعتدل، يمكن للأم أن تحافظ على صحتها وتضمن نموًا سليمًا للجنين. أيضًا، من المهم الانتباه إلى الأنشطة اليومية التي قد تكون مؤذية في بعض الأوقات، والتأكد من الحصول على الراحة والنوم الكافي للمساعدة في الحفاظ على مستوى عالٍ من الطاقة والصحة.