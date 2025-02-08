قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار الفن| سرقة كلب آيتن عامر.. محامي شيرين يقاضي مروجي الشائعات
طارق فهمى: الرأي العام المصري له تأثير كبير على القرارات الأمريكية
أمريكا تقرّ مبيعات صواريخ وأسلحة لإسرائيل قيمتها تتخطى الـ 7 مليارات دولار
السيطرة على حريق محل في مصر الجديدة
الأهلي يقرر الإطاحة بأيقونة وسط الملعب بطلب من مارسيل كولر
علي معلول: الخطيب قال لي أنت من أبناء الأهلي
نجم الزمالك يبرز أهمية الفوز على الإسماعيلي ويشيد بالثنائي الجديد
تسليم الأسرى الإسرائيليين في موقعين بقطاع غزة غدا
مصطفى بكرى: قلق داخل الكونجرس الأمريكى من الجيش المصرى.. فيديو
قيادي بمستقبل وطن: مصر تظل دائما على رأس الدول المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني
ولا جنيه واحد .. خالد بيبو يكشف مفاجأة بشأن علي معلول مع الأهلي
دخول 8 شاحنات وقود إلى قطاع غزة اليوم من معبر كرم أبو سالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العذراء حظك اليوم السبت 8 فبراير 2025.. ابني الثقة في الحب

برج العذراء
برج العذراء
أسماء عبد الحفيظ

برج العذراء حظك اليوم السبت 8 فبراير 2025،اليوم، يحمل لك برج العذراء فرصًا لتطوير نفسك على جميع الأصعدة، إذا كنت تحاول تحسين وضعك المهني أو العاطفي، فإن هذا اليوم سيكون فرصة لإعادة تقييم خططك وأهدافك. 

 برج العذراء حظك اليوم السبت 8 فبراير 2025

الصحة ستكون أيضًا في مقدمة اهتماماتك، لذا فإن الانتباه لنظامك الغذائي وممارسة الرياضة ستكون مفيدة. حافظ على الاستقرار في علاقاتك الشخصية وتجنب الدخول في مواقف قد تثير التوتر.

مشاهير برج العذراء من مشاهير برج العذراء

الفنان  كاظم الساهر

من أبرز مشاهير برج العذراء  الفنان  كاظم الساهر، المغنية الشهيرة بيونسيه، التي تتمتع بقدرة فذة على إدارة حياتها المهنية والشخصية بكفاءة.

ويقدم "صدى البلد" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي، مواليد برج العذراء يتمتعون بعقلية حادة وتفكير منطقي، مما يجعلهم بارعين في مجالات عديدة.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني

 الفرص المهنية اليوم ستحتاج إلى مزيد من التنظيم والتخطيط لتحقيق النجاح. إذا كنت تشعر بالضغط في العمل، فحاول أن تكون أكثر مرونة في تعاملاتك مع الآخرين. قد تجد أنه من المفيد الاستماع إلى النصائح من الأشخاص ذوي الخبرة. إذا كنت تفكر في مسار جديد في حياتك المهنية، فإن الوقت مناسب للبحث والتحليل قبل اتخاذ القرارات النهائية.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي 

على الصعيد العاطفي، سيكون لديك الفرصة لتحسين تواصلك مع أحبائك. إذا كنت في علاقة، قد يكون اليوم جيدًا لتعميق الروابط من خلال التحدث بصراحة عن مشاعرك واحتياجاتك. بالنسبة للعزاب، هناك فرصة للتعرف على شخص جديد إذا كنت منفتحًا على توسيع دائرة معارفك.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي 

صحيًا، اليوم قد يكون مناسبًا للتركيز على العناية بجسدك من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة أو التأمل. حافظ على نظام غذائي متوازن وابتعد عن الأطعمة الثقيلة. حاول أيضًا الحفاظ على روتين صحي يضمن لك الراحة الكافية والابتعاد عن الضغوط الزائدة.

روتين برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي الضغوط الزائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس غدٍ

أرشيفية

سرق 69 مليون جنيه من أموال أكبر شركة توزيع كهرباء في مصر .. اعترافات

طالبة التجمع

تفاصيل مثيرة يكشفها تقرير الطب الشرعي عن حالة كارما طالبة التجمع

مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين بالحكومة

الطقس

الصغرى 8 .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن الطقس

مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يطالب بإلغاء الدوري بعد أحداث مباراة سموحة وبيراميدز

سقوط امطار

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

حالة الطقس

أجواء شديدة البرودة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس السبت في الإسكندرية

ترشيحاتنا

علم لبنان- صورة أرشيفية

الأعلى منذ 12 عاما .. نمو القطاع الخاص في لبنان خلال يناير 2025

سلع أساسية

إجراءات التموين لتوفير السلع قبل شهر رمضان المعظم .. تفاصيل

خلال المعرض

مصر تستضيف أكبر تجمع لمصانع ملابس المنزل والحجاب في الشرق الأوسط

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 8 فبراير 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 فبراير 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 فبراير 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 فبراير 2025

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 فبراير 2025..كن صريحًا وصادقًا

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 8 فبراير 2025.. امنح الثقة بلا شروط

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 8 فبراير 2025.. افتح قلبك بصدق

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

واقعة الدقهلية

وفاة طفلتين بسبب وجبة فاسدة في الدقهلية.. والنيابة تحقق

تركي آل الشيخ

كريم وعز هيوحشونا.. تركي آل الشيخ ينشر كواليس مشهد انفجاري بفيلم The Seven Dogs

احمد سعد

هنعمل فرح كبير .. أحمد سعد يكشف تفاصيل حفل زفافه

احمد حلمي

مصري وقاعد صف أول .. أحمد حلمي في مرمى النقد بسبب إفيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

المزيد