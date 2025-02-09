رجال طائرة الأهلي يواجه طلائع الجيش في الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، مع فريق طلائع الجيش، اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

‏‎وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة حسن مصطفى، ويسعى الفريق لمواصلة الانتصارات في الدوري.

وشهد المران الأخير للفريق تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفني بقيادة فيرناندو مونزو، على العديد من الجوانب الخططية والفنية، مع مطالبة اللاعبين بالتركيز الشديد خلال اللقاء.

وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد فاز على القناة في المباراة الماضية بالدوري بنتيجة 3-0.