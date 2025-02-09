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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رجال طائرة الأهلي يواجه طلائع الجيش في الدوري

فريق الطائرة بالأهلي
فريق الطائرة بالأهلي
عبدالحكيم أبوعلم

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، مع فريق طلائع الجيش، اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

‏‎وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة حسن مصطفى، ويسعى الفريق لمواصلة الانتصارات في الدوري.

وشهد المران الأخير للفريق تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفني بقيادة فيرناندو مونزو، على العديد من الجوانب الخططية والفنية، مع مطالبة اللاعبين بالتركيز الشديد خلال اللقاء.

وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد فاز على القناة في المباراة الماضية بالدوري بنتيجة 3-0.

النادي الأهلي أخبار النادي الاهلي الكرة الطائرة طلائع الجيش صالة حسن مصطفي

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