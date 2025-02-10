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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة سحرية وسريعة للتخلص من الانتفاخ فورا بعد تناول الطعام

الانتفاخ
الانتفاخ
هاجر هانئ

في حين أن الانتفاخ عادة ما يكون مشكلة بسيطة ناجمة عن الإفراط في تناول الطعام أو ابتلاع الهواء أو تناول أطعمة معينة، إلا أنه قد يكون مؤلمًا ومزعجًا. يمكنك تقليل الحالة إذا كنت عرضة لها عن طريق تناول الطعام ببطء ومضغه بشكل صحيح، مما يساعد على تحسين الهضم ويجعلك تبتلع كمية أقل من الهواء. 
إن الشعور بالانتفاخ أمر شائع للغاية، وهي حالة يعاني منها معظم الأشخاص في جميع أنحاء العالم. ووفقًا للخبراء، فإن الانتفاخ - وهو شعور بالامتلاء أو التورم في البطن، يحدث عادةً بسبب تراكم الغازات في أمعائك. أثناء الأكل أو الشرب، قد تبتلع القليل من الهواء، لكن الغازات الزائدة تسبب أعراض الانتفاخ والتجشؤ.


تتسبب العديد من الأطعمة في تكون الغازات، كما أن الانتفاخ يجعل البطن تبدو أكبر حجمًا، وهو ما يُعرف بالانتفاخ، مما يسبب إزعاجًا شديدًا أو حتى ألمًا لبعض الأشخاص. ومع ذلك، يعتقد معظم الخبراء أن الانتفاخ عادة ما يكون أكثر إزعاجًا من كونه مشكلة طبية خطيرة ويمكن الوقاية منه في كثير من الأحيان.


كيف يمكنك التوقف عن الانتفاخ بعد الأكل مباشرة؟


ينصح الأطباء بتناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا للتوقف عن الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة بعد الأكل، حيث يساعد ذلك على تجنب ابتلاع الهواء الزائد، وإذا كنت تتجشأ كثيرًا، فقد يكون تناول الطعام ببطء مفيدًا للغاية، تساعد هذه الاستراتيجية أيضًا على هضم الطعام بشكل صحيح عن طريق تقسيمه إلى جزيئات أصغر وتسهيل معالجته على أمعائك.
بالنسبة لأولئك الذين يأكلون بسرعة، قد يكون هذا التغيير مزعجًا بعض الشيء؛ يجب أن تأخذ قضمات أصغر ، وتستخدم أدوات أصغر، وتمضغ أكثر من مرة قبل البلع، وتأخذ فترات راحة قصيرة أثناء وجبتك عن طريق شرب الماء أو وضع أدواتك جانباً بين اللقيمات.
يقول الخبراء إنه بالإضافة إلى منع الانتفاخ، فإن هذه التقنية لها فوائد أخرى أيضًا. كما أن تناول الطعام ببطء يعزز فقدان الوزن الصحي وإدارته، حيث تقول الدراسات إن الأمر يستغرق حوالي 20 دقيقة حتى يدرك دماغك أنك ممتلئ.


إن تناول الطعام ببطء هو ممارسة واعية
في حين يؤثر تناول الطعام بسرعة على وزنك، فإن تناول الطعام ببطء يساعدك على الاستمتاع بمذاقه حيث يمكنك الانتباه إلى طعامك ورائحته ونكهاته وحتى قوامه. وفقًا للأطباء، فإن تناول الطعام بوعي يتضمن إزالة المشتتات والبقاء على دراية بإشارات جسمك أثناء تناول الطعام دون الحكم على نفسك، كما أنه يقلل من التوتر ويوفر الاسترخاء العقلي، مما يحفز أيضًا الهضم الصحي.

طرق أخرى لتقليل الانتفاخ


بالإضافة إلى تناول الطعام ببطء، هناك بعض الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها منع الانتفاخ بعد تناول وجباتك، بما في ذلك:
تناول كميات أصغر على مدار اليوم
مارس الرياضة بانتظام لتحسين الهضم، تعتبر الأنشطة مثل المشي بعد الانحناء طريقة مفيدة لتقليل الشعور بالانتفاخ.
يمكنك تدليك معدتك بلطف من اليمين إلى اليسار للمساعدة في إخراج الغازات المحبوسة.
وفقا للأطباء، فإن بعض الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لعلاج الغازات، والتي تشمل كبسولات الفحم، يمكن أن تساعدك على تخفيف الانتفاخ والغازات.
تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، والتي تشمل الألياف غير القابلة للذوبان في الأطعمة مثل الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.


ما الذي يجب تجنبه لمنع الانتفاخ؟


إذا كنت عرضة للانتفاخ، تجنب الأطعمة مثل:
علكة
مص الحلوى الصلبة
شرب المشروبات الغازية
التحدث أثناء الأكل أو الشرب
يعاني بعض الأشخاص من زيادة الغازات عند تناول بعض الكربوهيدرات التي لا يتم هضمها بشكل صحيح،  وعندما تصل هذه الكربوهيدرات إلى الأمعاء الغليظة، تقوم البكتيريا بتكسيرها، مما يؤدي إلى غازات مؤلمة، تشمل بعض هذه الأطعمة التفاح والخوخ والبصل والقرنبيط والفاصوليا والبازلاء والحليب والآيس كريم والقمح الكامل.


المصدر: timesnownews
 

البطن الانتفاخ أعراض الانتفاخ

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