الاتحاد المنستيري: أندية الدوري الفرنسي استهدفت ضم الجفالي.. والزمالك كان الأسرع

كشف علي البحوري المتحدث باسم نادي الاتحاد المنستيري التونسي، كواليس مفاوضات الزمالك لضم أحمد الجفالي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال علي البحوري، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: مفاوضات الزمالك معنا لضم الجفالي كانت سريعة وفي 48 ساعة فقط، والصفقة انتهت بسبب رغبة اللاعب.

وتابع المتحدث باسم النادي التونسي: الجفالي لم يكن معروضا للبيع، لكن رغبة اللاعب حسمت الصفقة بشكل سريع، واللاعب كان أساسيا معنا منذ الموسم الماضي ويؤدي بشكل جيد

وأكمل علي البحوري: كانت هناك عدة اتصالات لضم اللاعب من عدة أندية من بينها أندية أوروبية، لكن العرض الرسمي الوحيد كان من الزمالك.

واختتم المتحدث باسم الاتحاد المنستيري: كانت هناك عروض من بعض الوكلاء بشأن انتقال الجفالي للدوري الفرنسي سواء الدرجة الأولى أو الثانية، لكن العرض الرسمي كان من الزمالك والذي سيكون بوابة اللاعب لأوروبا.