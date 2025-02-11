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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

دفاع النواب: استضافة مصر للقمة العربية الطارئة هدفه الحفاظ على الأمن القومى

خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب
خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب إعلان مصر استضافة قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري لمناقشة تطورات الأوضاع في القضية الفلسطينية بمثابة رسالة عاجلة للمجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية باستمرار الدور التاريخى والمحورى لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية.

وثمن " طنطاوى " فى بيان أصدره اليوم الموقف الحاسم والواضح لمصر لمساندة ودعم المملكة العربية السعودية حيال التصريحات الإسرائيلية المسيئة للمملكة وإدانتها الشديدة لهذه التصريحات، التي تضمنت تحريضًا ضد السعودية.

وأكد أن وصول ترامب للحكم شجع القوى اليمينية الاسرائيلية المتطرفة، على ترويج تصريحات واساءات وأوهام مرفوضة سواء ضد مصر أو السعودية أو الأردن.

وقال النائب خالد طنطاوى: إنه يجب على العالم كله أن يعى الموقف المصرى والعربى الحاسمين والواضحين اللذين يتمثلا فى أن الدولة الفلسطينية المستقلة مكانها الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، مثمناً اعتبار مصر هذه التصريحات اعتداءً صريحًا على السيادة السعودية وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

مصر الأردن مجلس النواب فلسطين القضية الفلسطينية خالد طنطاوي

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