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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبدالمنعم السعيد: نحن أمام لحظة حرجة.. والقرار الفلسطيني لا يجب أن يبقى بيد حماس

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد
هاني حسين

أكد الدكتور عبدالمنعم السعيد، المفكر السياسي، أن التصريحات المتداولة من مختلف الأطراف، سواء من الولايات المتحدة أو إسرائيل أو حركة حماس، تحتاج إلى تحليل دقيق لفهم دلالاتها الحقيقية.

وأوضح، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أي تصريح يصدر عن رئيس الولايات المتحدة يجب أخذه بجدية، حتى وإن بدا أنه يحمل طابعًا هزليًا، مشيرًا إلى أن هناك اتصالات دبلوماسية مكثفة تجري على مدار الساعة بين الأطراف المعنية، خاصة في ظل مشاركة أمريكية - قطرية - مصرية في عملية التفاوض.

وأضاف السعيد أن هناك دعوة أمريكية متعلقة بملف التهجير، وهو أمر ترفضه مصر بشكل قاطع، لافتًا إلى أن وزير الخارجية المصري إما قد وصل أو على وشك الوصول إلى واشنطن، ما يعكس حجم الاتصالات الجارية على أعلى المستويات.

وأشار إلى أن المشهد الحالي شديد التعقيد، حيث يقف الجميع أمام خيارين: إما استئناف الحرب، أو تنفيذ الاتفاق كما جرى التفاوض عليه. محذرًا من أن حماس "تلعب بالنار"، حيث سبق لها أن اتخذت قرارات خطيرة، مؤكدًا أن مصالح الشعب الفلسطيني على المحك، ولا يجب أن تُترك رهينة لقرارات حماس بشأن الإفراج عن الرهائن أو غير ذلك من التكتيكات قصيرة المدى.

كما شدد السعيد على أن الوضع في الولايات المتحدة معقد، حيث يواجه الرئيس الأمريكي ضغوطًا داخلية كبيرة لا تتعلق بالقضية الفلسطينية، بل بأسباب داخلية بحتة، لكن في النهاية، هذا هو الرئيس الذي اختاره الأمريكيون، ويجب التعامل مع الواقع بحكمة ودقة شديدة.
 

اخبار التوك شو فلسطين قطاع غزة غزة عبد المنعم سعيد

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