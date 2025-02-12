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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهات مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12-2-2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
محمد سمير

تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 12-2-2025 العديد من المباريات الهامة، لعل أبرزها مواجهات الدوري المصري ومباريات قوية في الدوري الإنجليزي ولقاءات مثيرة في دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض لكم موقع "صدى البلد" جدول أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

مباريات اليوم في الدوري المصري

زد إف سي × سيراميكا كليوباترا - 07:00 - قناة ON Time Sports

الجونة × الإسماعيلي - 07:00 - قناة ON Time Sports

المصري البورسعيدي × البنك الأهلي - 09:00 - قناة ON Time Sports

بيراميدز × حرس الحدود - 09:00 - قناة ON Time Sports

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج - أتالانتا - 09:45 بتوقيت أبوظبي - قناة beIN Sports HD 1

سيلتك - بايرن ميونخ - 12:00 منتصف الليل - قناة beIN Sports HD 3

فينورد - ميلان - 12:00 منتصف الليل - قناة beIN Sports HD 1

موناكو - بنفيكا - 12:00 منتصف الليل - قناة beIN Sports HD 2

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

إيفرتون × ليفربول - 11:30 - beIN Sports HD 2.

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا 

الوحدات × شباب الأهلي - 06:00 - قناة beIN Sports AFC 1 HD

الوكرة × التعاون - 06:00 - قناة beIN Sports AFC 1 HD

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة لمباريات اليوم مباريات اليوم الأربعاء 12 2 2025 مباريات اليوم الأربعاء مباريات اليوم في الدوري المصري مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

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