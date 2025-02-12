نجاة وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا من محاولة اغتيال

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن عادل جمعة وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا نجى من محاولة اغتيال.

وفي وقت سابق أكدت وكالة التحقيقات الاتحادية الباكستانية، مصرع ما لا يقل عن سبعة باكستانيين إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا في عملية هجرة غير شرعية.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن وكالة التحقيقات القول إنه تم التعرف على هوية سبعة من الضحايا من خلال جوازات سفرهم، وينحدر ستة منهم من منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت إن السفارة الباكستانية في ليبيا تسعى للحصول على معلومات بشأن "باكستانيين متضررين"، بعد انقلاب قارب يقل 65 راكبا بالقرب من ميناء مرسى ديلة الليبي.

