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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت يعلق على أنباء اقتراب بيسيرو من تدريب الزمالك

جوزيه بيسيرو
جوزيه بيسيرو
سارة عبد الله

علق الناقد الرياضي خالد طلعت، على أنباء رحيل كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، واقتراب جوزية بيسيرو خلفا له. 

وكتب خالد طلعت، عبر فيسبوك: “يا أهلا بالحبايب المدرب البرتغالي المميز جوزيه بيسيرو يتولى تدريب الزمالك خلفا للمدرب السويسري الفاشل كريستيان جروس”.

وتابع: “خطوة جيدة جدا من ادارة نادي الزمالك باقالة جروس والتعاقد مع مدرب كبير بحجم بيسيرو”.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

ويحل فريق كرة القدم بنادي بتروجيت، ضيفا على الزمالك، خلال لقاءات الجولة 14 من عمر بطولة الدوري المصري مساء الأحد 16 فبراير في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة. 

وتذاع المباراة عبر قنوات “أون تايم سبورتس”.

وحقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الفوز، أمام فاركو بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري.

الزمالك خالد طلعت كريستيان جروس بيسيرو

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