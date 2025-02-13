موعد وصول جوزيه بيسيرو لقيادة الزمالك خلفا لـ جروس

يصل البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى الجديد للزمالك فى العاشرة مساء اليوم، الخميس، إلى مطار القاهرة على أن يقود مران الفريق الأبيض غدا خلفا للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق الذى تمت إقالته اليوم بداعى تراجع النتائج فى ولايته التى لم تستمر لأكثر من 15 مباراة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن أن إدارة الأبيض اتفقت مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني المنتظر للفريق على بعض الأمور المادية الخاصة براتبه.

وأوضح المصدر، أن راتب المدرب سيكون 70 ألف دولار حتى نهاية الموسم الجاري.

وشدد على أن الزمالك وضع شرطاً بزيادة راتب المدرب إلى 85 ألف دولار شهرياً في الموسم المقبل بشرط الفوز بثلاث بطولات من التي يشارك فيها الفريق الأبيض في الموسم الحالي.

وسيتكون الجهاز الفني الجديد من:

عبد الواحد السيد مديراً للكرة

جوزيه بيسيرو مديراً فنياً

نونو فيريرا مدرباً عاماً

أيمن عبدالعزيز مدرب مساعد

مايكل جوزيه أوليفيرا مدرب أحمال

فيتور هوجو ألميدا محلل الأداء

نونو ميجيل كاراباتو مدرب حراس مرمى.