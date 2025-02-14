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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تفاصيل إجراءات تصاريح التصوير الأفلام في الأماكن الأثرية

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

شهدت اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب الأسبوع الحالي، الإعلان عن إعداد تشريع جديد لتيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحي والأثري لمصر.

وزير الشئون النيابية والقانونية 
 

وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لدينا استعداد كامل لاقتراح التشريعات اللازمة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحي والأثري لمصر.


وأضاف فوزى خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: “نحتاج ليكون إصدار التراخيص بنظام الرخص الذهبية والموافقة الواحدة من خلال  الضمانات وًمنها أن يكون هناك  مندوب مع الأطقم الأجنبية بما  يسهل كل أعمالهم”.
 


وقال إن الوزارة  تتبنى اقتراح الأدوات التشريعية والتنظيمية التي تسهل عمل اللجنة، موضحا أن مدينة  الإنتاج الإعلامي حققت نجاحا كبيرا والمدينة تحتاج  مزيدا من الصلاحيات لتحقق نتائج أفضل.

وقال وزير المجالس النيابية “نأمل أن  الفريق القانوني ينتهي من مشروع القانون ليكون على طاولة البحث قريبا”.

رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب
 

وعقبت النائبة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،: نستبشر خيرا فيها يتعلق بتسهيل الإجراءات دون تعقيدات بيروقراطية وو نحن لا نخترع العجلة ونرى التجارب السابقة  في هذا السياق وعلينا الاستفادة من التجارب الناجحة في دول العالم


وقالت د درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة اللجنة للتوصيات الصادرة عنها بشأن إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحي والأثري لمصر.


وأضافت د درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب وفي هذا الصدد أود التنويه: إنه على مدار دورى انعقاد وحرصًا من اللجنة على أن تكون مصر وجهة عالمية للسياحة والصناعة السينما فقد عقدت اللجنة أكثر من ٥ اجتماعات جرت خلالها المناقشات بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص الأفلام العالمية وإنشاء جهة مختصة بذلك تطبيقا لنظام الشباك الواحد.

وتابعت: “وكان هذا الأمر غاية في الأهمية نظرًا لعزوف شركات الإنتاج العالمية عن التصوير فى مصر واللجوء للتصوير فى دول أخرى تجنبًا للإجراءات الصعبة التي كانت تطبق في مصر”.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
وشارك فى الاجتماع، الدكتور عبد الفتاح الجبالي "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي" والمهندس  محمد فؤاد "رئيس قطاع هندسة الأستوديوهات بالمدينة، وأحمد سامي بدوي مدير عام لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي.

مجلس النواب وزير الشئون النيابية ترويج السياحي والأثري

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