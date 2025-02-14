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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب الزمالك السابق: الزمالك سينافس على لقب الدوري هذا الموسم

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

أكد نصر إبراهيم، لاعب نادي الزمالك السابق، أن جمهور القلعة البيضاء هو كلمة السر في انتصارات الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك سينافس على لقب الدوري هذا الموسم وأنا مطمئن بشكل كبير والفريق يلعب المباريات الأخيرة في ظروف صعبة بسبب الغيابات سواء للإصابات أو الإيقاف".

وأضاف: "أتمنى من الجميع أن يتكاتف من أجل مصلحة النادي سواء اللاعبين القدامى أو رموز النادي لكي نتخطى هذه المرحلة، والمباراتين المقبلتين في منتهى الأهمية".

وأردف: "الفوز على بتروجت ضروري للغاية قبل مواجهة الأهلي من أجل اكتساب المزيد من الثقة والمعنويات والجمهور له دور كبير في مباراة القمة وهذه الفترة بشكل خاص".

الزمالك بتروجيت محمد صبري نصر ابراهيم مواجهة الاهلي

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