رانيا فريد شوقي لوالدتها: مازلت أشكو إلى الله حزن فراقك

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي جمهورها بلحظة مؤثرة، حيث نشرت صورة تجمعها بوالدتها وشقيقتها عبر حسابها الشخصي.

وعلّقت فريد شوقي على الصورة بكلمات حزينة تعبر عن اشتياقها لوالدتها الراحلة، قائلة: «ويظنون أنني تجاوزت موتك، وأنني عشت بعدك وضحكت ونسيت، ما علموا بأني مازلت أشكو إلى الله، حزن فراقك، وإني لازلت أهات شعوري بوفاتك».

حسبة عمري

وعلى الصعيد الفني، انضمت رانيا فريد شوقي مؤخرًا كضيفة شرف في مسلسل «حسبة عمري»، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2025.، تدور أحداث المسلسل حول رحلة صعود امرأة تتغير حياتها رأسًا على عقب بعد اكتشافها سرًا كبيرًا، ما يدفعها إلى إعادة حساباتها مع مختلف الأمور وتغيير تعاملها مع من حولها.

روجينا

وكانت قد وجهت الفنانة روجينا رسالة للفنانة رانيا فريد شوقي ، تعبر من خلالها عن حبها لها مشيدة بأخلاقها وطيبة قلبها مثل والدها الراحل الملك فريد شوقي.

ونشرت روجينا عددا من الصور رفقة رانيا فريد شوقي عبر حسابها بموقع انستجرام، وكتبت معلقة: “الملكة بنت الملك .. طول عمرك من أيام المعهد وأنتي ملكة بأخلاقك وطيبة قلبك وحبك لكل الناس فعلا هذا الشبل من ذاك الأسد .. بحبك يا رانيا".

“مش رميو وجوليت”

كما تواصل رانيا فريد شوقي نجاحها في المسرح، حيث حققت إشادة واسعة من الجمهور والنقاد من خلال عرض «مش رميو وجوليت»، من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة أيمن الشيوي. يشاركها البطولة الفنان علي الحجار، إلى جانب ميدو عادل، عزت زين، المطربة أميرة أحمد، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، وطارق راغب، ومايكل سيدهم. المسرحية من إعداد محمد السوري وعصام السيد، وصياغة شعرية أمين حداد، وإخراج عصام السيد.

