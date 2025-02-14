قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـسرعة 270 كيلومترا في الساعة.. إعصار قوي يضرب أستراليا
زيادة أجور ودعم السلع..كيف تؤثر حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة على محدودي الدخل؟
وزير الخارجية اللبناني: يجب معالجة ملف النزوح السوري
الزراعة تستعرض جهود مصر في دعم الاشقاء بدول الجنوب خلال اجتماعات محافظي "الايفاد" في روما
زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. مدبولي يعلن الموعد الفعلي للحزمة الجديدة
خالد الغندور يكشف كواليس رحيل جروس ومرتب مدرب الزمالك الجديد
محافظ أسيوط يشهد قرعة اختيار الفائزين بترخيص 70 ميكروباص لنقل الركاب
إيران ترفض طلب طيران الشرق الأوسط السماح لطائرتين بالهبوط في مطار طهران
الأمم المتحدة: 30 مليون سوداني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية
وزارة الري تدرج قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لتجديد المنشآت المائية الكبرى
شيخ الأزهر يستقبل وفد هيئة الزكاة الإندونيسية لبحث جهود إعمار غزة
الأونروا: الاحتلال استخدم مركزا صحيا تابعا للوكالة كمكان للاحتجاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رانيا فريد شوقي لوالدتها: مازلت أشكو إلى الله حزن فراقك

رانيا فريد شوقي و والدتها
رانيا فريد شوقي و والدتها
شروق سلامة

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي جمهورها بلحظة مؤثرة، حيث نشرت صورة تجمعها بوالدتها وشقيقتها عبر حسابها الشخصي.

وعلّقت فريد شوقي على الصورة بكلمات حزينة تعبر عن اشتياقها لوالدتها الراحلة، قائلة: «ويظنون أنني تجاوزت موتك، وأنني عشت بعدك وضحكت ونسيت، ما علموا بأني مازلت أشكو إلى الله، حزن فراقك، وإني لازلت أهات شعوري بوفاتك».

حسبة عمري

وعلى الصعيد الفني، انضمت رانيا فريد شوقي مؤخرًا كضيفة شرف في مسلسل «حسبة عمري»، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2025.، تدور أحداث المسلسل حول رحلة صعود امرأة تتغير حياتها رأسًا على عقب بعد اكتشافها سرًا كبيرًا، ما يدفعها إلى إعادة حساباتها مع مختلف الأمور وتغيير تعاملها مع من حولها.

روجينا 

وكانت قد وجهت الفنانة روجينا رسالة للفنانة رانيا فريد شوقي ، تعبر من خلالها عن حبها لها مشيدة بأخلاقها وطيبة قلبها مثل والدها الراحل الملك فريد شوقي. 

ونشرت روجينا عددا من الصور رفقة رانيا فريد شوقي عبر حسابها بموقع انستجرام، وكتبت معلقة: “الملكة بنت الملك .. طول عمرك من أيام المعهد وأنتي ملكة بأخلاقك وطيبة قلبك وحبك لكل الناس فعلا هذا الشبل من ذاك الأسد .. بحبك يا رانيا".  

“مش رميو وجوليت”

كما تواصل رانيا فريد شوقي نجاحها في المسرح، حيث حققت إشادة واسعة من الجمهور والنقاد من خلال عرض «مش رميو وجوليت»، من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة أيمن الشيوي. يشاركها البطولة الفنان علي الحجار، إلى جانب ميدو عادل، عزت زين، المطربة أميرة أحمد، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، وطارق راغب، ومايكل سيدهم. المسرحية من إعداد محمد السوري وعصام السيد، وصياغة شعرية أمين حداد، وإخراج عصام السيد.
 

رانيا فريد شوقي حسبة عمري “مش رميو وجوليت”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التنفيذ رسميًا في هذا التوقيت

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التطبيق رسميًا في هذا التوقيت

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

على الهواء.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة سارة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

على الهواء.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة سارة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

صيام النصف من شعبان

هل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الجمعة فقط؟

سعر الذهب اليوم

آخر تحديث لسعر أقل جرام ذهب اليوم 14-2-2025

صورة أرشيفية

عطل فني يضرب طائرة وزير خارجية أمريكا في الجو

دعاء ليلة النصف من شعبان للزواج

دعاء ليلة النصف من شعبان للزواج.. 8 كلمات نبوية تجلب الزوج الصالح

الزمالك

الأهلي سبب رفض ميكالي تدريب الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مديرة تسويق الشرق الاوسط

دانييل هو تكشف لصدى البلد استراتيجية ريلمي في مصر لعام 2025

سبارك

مواصفات شيفروليه Spark EUV 2026 الجديدة

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يهدد بسحب عرضه لشراء OpenAI.. سامسونج تطور هاتف بثلاث طيات

بالصور

في عيد الحب| نادين نجيم تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد