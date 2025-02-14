هل يجوز جمع الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد عبدالعظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول جمع الصلوات بسبب ظروف العمل، موضحًا أن أداء الصلاة في وقتها هو الأفضل للمسلم، إلا أنه في بعض الحالات التي يستحيل فيها أداء الصلوات في أوقاتها بسبب الانشغال بالعمل، يمكن جمع الصلوات في وقت واحد.

وخلال حواره في برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أشار أمين الفتوى إلى أنه يمكن للمسلم جمع صلاتين في وقت واحد، مثل جمع الظهر مع العصر في وقت العصر، أو جمع المغرب مع العشاء في وقت العشاء، بشرط أن ينوي ذلك قبل أداء الصلاة، وأن يؤدي كل صلاة كاملة دون تقصير في عدد الركعات.

وأوضح عبدالعظيم أن جمع الصلوات في هذه الحالة يُعد حلاً شرعيًا في حالات الضرورة، مثل الانشغال المستمر في العمل طوال اليوم، مؤكدًا أن المسلم يجب أن يسعى دائمًا لأداء الصلاة في وقتها، لكن في حال تعذر ذلك بسبب ظروف العمل أو الانشغال، فإنه يمكن جمع الصلوات بنية الجمع بينهما.