قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغيير مفاجئ.. بيان هام بشأن حالة الطقس وموعد تحسن الأحوال الجوية
وزيرا التضامن والصحة يشهدان اليوم إطلاق قافلة مساعدات لـ غزة
"لا هجرة إلا للقدس".. لماذا قررت المقاومة تسليم الأسرى من منزل السنوار؟
هل شيكابالا السبب في رحيل جروس؟.. ميدو يكشف التفاصيل
مقاتلو القسام يظهرون بأسلحة إسرائيلية قبل تسليم الأسرى | شاهد
براتب 9 آلاف جنيه .. وظائف جديدة للشباب تعرف عليها
حسن مصطفى: احتفالية الأهلي تاريخية.. والاستاد إنجاز يستحق الفخر
هل يجوز تأخير الصلاة بسبب الجوع .. اعرف رأي الشرع
أبرز مباريات اليوم السبت 15-2-2025 والقنوات الناقلة
وزير الشباب والرياضة: حلم استاد الأهلي أصبح حقيقة
حماس: لن نسمح بإفشال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
موعد مباراة الزمالك أمام بتروجيت والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرا التضامن والصحة يشهدان اليوم إطلاق قافلة مساعدات لـ غزة

مايا مرسي
مايا مرسي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تتوجه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب صباح اليوم السبت إلى محافظة شمال سيناء، وذلك رفقة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ووفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وسيتفقد المكتب التنفيذي لكل من وزراء  الشؤون الاجتماعية والصحة العرب قوافل المساعدات والخدمات الإغاثية  لدعم أهالي قطاع غزة،  كما سيطلق المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب قافلة مساعدات من العريش لغزة لدعم أهالي القطاع، وذلك إنفاذاً لقرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

ومن المقرر أن تتفقد الدكتورة مايا مرسي  والحضور مخزن الهلال الأحمر المصري الرئيسي للمساعدات الإنسانية بمدينة العريش، وكذلك تتفقد قوافل المساعدات الإنسانية والخدمات الإغاثية بمعبر رفح البري، كما ستتفقد المخزن الجمركي التابع للهلال الأحمر المصري بالعريش ومستشفى العريش والإطلاع على خدمات المستشفي والاطمئنان على المصابين.

غزة مايا مرسي مساعدات غزة وزيرة التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استاد الاهلي

شعار الزمالك يظهر في تصميم ستاد الأهلي الجديد .. صور

الدكتور مصطفى مديولى

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات

الخطيب

مفاجأة مدوية.. الخطيب يعلن ابتعاده عن الأهلي| تفاصبل

زيادة ألف جنيه مع القبض الجديد.. الحكومة تعلن موعد تطبيق رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص

زيادة ألف جنيه مع القبض الجديد.. الحكومة تعلن موعد رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص رسميًا

البنك المركزي

قرار مهم ينتظر البنوك الأسبوع المقبل .. تفاصيل

أين يقع استاد الأهلي الجديد؟| مشروع القرن يخرج للنور رسميًا.. صور

أين يقع استاد الأهلي الجديد؟| مشروع القرن يخرج للنور رسميًا.. صور وفيديو

بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل

بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل.. ما السبب؟

الصيام فى شعبان

هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

انقطاع مياة الشرب بمطاي

لأعمال الصيانة .. انقطاع مياه الشرب بمركز مطاي بالمنيا

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

محافظ المنيا يعلن استمرار تلقى طلبات تراخيص سيارات الميكروباص لمدة 15 يوماً

اكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية

تجارية الإسماعيلية تعلن مد فترة الترشح لعضوية 15 شعبة لمدة شهر

بالصور

بالأصفر اللافت| بشرى تستعرض أناقتها بإطلالة مميزة

بشرى
بشرى
بشرى

ليلى علوي تخطف الأنظار بأناقتها في عيد الحب.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

تفسير رؤية اسم "عمر" في المنام .. بداية مرحلة جديدة نحو الأفضل

تفسير رؤية اسم "عمر" في المنام
تفسير رؤية اسم "عمر" في المنام
تفسير رؤية اسم "عمر" في المنام

تفسير حلم رؤية الصراصير في المنام.. وعلاقته بالصعوبات والمشكلات الشخصية

تفسير حلم رؤية الصراصير في المنام
تفسير حلم رؤية الصراصير في المنام
تفسير حلم رؤية الصراصير في المنام

فيديو

عمرو اديب

باخد 2.5 مليون دولار.. عمرو أديب: مهنة الإعلام بالعالم العربي ليست سهلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد