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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب إرادة جيل بالبحيرة: توزيع 1000 شنطة على غير القادرين قبل رمضان

هدية رمضان
هدية رمضان

بدأ حزب إرادة جيل، برئاسة النائب تيسير مطر، في تجهيز "هدية رمضان" لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا قبل حلول الشهر الكريم، لمساعدتهم في توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.

وصرح الدكتور محمد غنيم نائب رئيس حزب إرادة جيل والقائم بأعمال أمين أمانة البحيرة، بأن الحزب قام بتجهيز هدية رمضان وسيتم توزيعها من قبل شباب الحزب، على عدة مراحل، مؤكدا أن هذا تقليد سنوي يقوم به حزب إرادة جيل وفقا لتوجيهات النائب تيسير مطر رئيس الحزب وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب في دعم ومساعدة أهالينا في مواجهة أعباء ومتطلبات الحياة.

ولفت غنيم، إلى أن أمانة حزب إرادة جيل بمحافظة البحيرة بصدد توزيع ألف شنطة رمضان، مقدمة من الحزب لغير القادرين يتم توزيعها على 5 مراحل بمقر البحيرة حتى نهاية شهر فبراير الجاري.

وأضاف نائب رئيس حزب إرادة جيل، أنه تم تشكيل لجنة من إشراف عدد من قيادات الحزب التنظيمية والشبابية بأمانة المحافظة، وعلى رأسهم تامر الفخراني أمين التنظيم وندى زقزوق أمين شباب دمنهور و محمد هاني أمين العمل الجماهيري لمباشرة عملية التوزيع من خلال كود يتم توزيعه على غير القادرين.

هدية رمضان النائب تيسير مطر حزب إرادة جيل

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