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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترام موديل 1907.. وجراج كبير للسيارات في ستاد الأهلي

استاد الأهلي
استاد الأهلي
إسلام مقلد

شهدت الاحتفالية التاريخية التي أقامها النادي الأهلي أمس بمعبد حتشبسوت، وبالتنسيق مع شركة القلعة الحمراء القائمة على تنفيذ مشروع استاد النادي الأهلي، الإعلان عن وجود مزايا عديدة في التصميم النهائي لاستاد الأهلي سوف تسعد الجماهير.

ومنها على سبيل المثال وليس الحصر السهولة المرورية داخل وخارج الاستاد، ووجود ترام موديل 1907 يتحرك بشكل دائم وبسرعة هادئة جدا بين مداخل الاستاد، للتيسير على الجماهير في التنقل بين ممرات الدخول للمدرجات دون عناء، وهناك جراج يستوعب عددًا كبيرًا من السيارات، كما لا يوجد مضمار حول أرضية الملعب، حيث تلتصق مدرجات الجماهير بالمستطيل الأخضر مما يزيد من متعة المشاهدة.

النادي الأهلي استاد الأهلي استاد النادي الأهلي معبد حتشبسوت الأهلي

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