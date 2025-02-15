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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نشرة الفن | إبرام نشأت يكشف حقيقة المشاهد الفاضحة في أوراق التاروت .. بوسي تفاجئ جمهورها بصور رومانسية في عيد الحب

نشرة الفن
نشرة الفن
تقى الجيزاوي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية


 

مفاجأة غير محسوبة | إبرام نشأت يكشف حقيقة المشاهد الفاضحة في أوراق التاروت ..فيديو


بعد جدل كبير أثير الفترة الأخيرة عن مشاهد فاضحة وغير مألوفة على المشاهد المصري والشرقي بصفة عامة بين الفنانة رانيا يوسف و"كلب" في فيلم أوراق التاروت، الذي اعتبره الكثير إساءة بالغة لعين المتلقي، خرج مخرج الفيلم إبرام نشأت عن صمته ليكشف تفاصيل وقف أحدث استكمال تصوير “أوراق التاروت” من قبل النقابة بسبب مشاهد غير لائقة بين رانيا يوسف والكلب.

خايفة جوزها يعرف | منشور مثير من بدرية طلبة بسبب هذه الرسائل
من المتعارف عليه والواضح بشدة للعيان كبير وصغير أن“لا دخان من غير نار”، وهذا بالتحديد ما حدث مع الفنانة بدرية طلبة التي كتبت منشورا مفاجئا له صلة وثيقة بتقديم المساعدات والدعم النقدي لمن هم في حاجة قوية للمال، الذي يؤكد أن الفنانة كتبت منشورها بشكل موجّه لمجموعة طلبت منها ما هو ظاهر في المنشور التالي .. 


في أجواء مبهجة.. كارمن سليمان تحتفل بقدوم مولودتها الثانية
احتفلت الفنانة كارمن سليمان وزوجها مصطفي جاد بقدوم بمولدتهما الثاني .

عشان خاطر الجمهور .. تأجيل حفل آمال ماهر في الأهرامات
أعلنت الشركة المنتجة لحفل الفنانة آمال ماهر الذى كان من المقرر اقامته يوم ٢٠ فبراير الحاري عن تأجيله لبعد شهر رمضان بسبب سوء الأحوال الجوية.


انتي بتحبي جديد؟ بوسي تفاجئ جمهورها بصور رومانسية في عيد الحب
شاركت الفنانة بوسي، جمهورها، أحدث ظهور لها، وهي تحتفل بعيد الحب، في أجواء رومانسية، حيث ظهرت فى أحد الأماكن وبجانبها باقة ورد، ما أثار الجدل بين جمهورها حول دخولها قصة حب جديدة.

بوسي كارمن سليمان بدرية طلبة إبرام نشأت

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