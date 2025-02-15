أجواء رومانسية.. بوسي تحتفل بعيد الحب بهذه الطريقة

شاركت الفنانة بوسي، جمهورها، أحدث ظهور لها، وهي تحتفل بعيد الحب، في أجواء رومانسية، حيث ظهرت فى أحد الأماكن وبجانبها باقة ورد، ما أثار الجدل بين جمهورها حول دخولها قصة حب جديدة.

وفي وقت لاحق، حلت الفنانة بوسي ضيفة على برنامج “عندي سؤال”، المذاع عبر قناة المشهد، الذي يقدمه الإعلامي محمد القس.

وقالت بوسي بوسي: بعد كل المشاكل اللي شوفتها فى حياتي، كويس إني لسه ست بعقلي وبفكر، ولم ألجأ للمهدئات أو الحبوب التي تساعد على النوم.

وأضافت بوسي: في زواجي الأول، وصلت لمرحلة من كُتر اللي شوفته من بهدلة؛ كنت ممكن أموت نفسي عشان أخلص من العذاب اللي كنت فيه.

وتابعت بوسي: حياتي الأولى كانت في قمة السواد والتعاسة، كل حاجة وحشة شوفتها في الحياة دي، يا إما كنت هنتحر وأموت كافرة، أو أقتل، بس ربنا رحمني من عنده.

أعمال المطربة بوسي

في شهر يناير الماضي، طرحت الفنانة بوسي أحدث أغانيها، والتي تحمل اسم “زيه تاني”، وهي من كلمات حسام حسن، وألحان مدين، وتوزيع وميكس وماستر يحيى يوسف.

وقبلها طرحت بوسي، أغنية جديدة بعنوان "مسُّولي وصبحوا" على موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، على طريقة الفيديو كليب، وهيث من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوي، والكليب من إخراج اشرف رمضان.