بعد تألقه مع مانشيستر سيتي.. إسعاد يونس توجّه رسالة لـ عمر مرموش

أشادت الفنانة إسعاد يونس، بـ عمر مرموش نجم المنتخب الوطني، بعد تألقه مع فريقه مانشيستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وتسجيله 3 أهداف (هاتريك) أمام فريق نيوكاسل.

ونشرت إسعاد يونس فيديو لـ عمر مرموش عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام وعلقت: "حووش.. حووش.. هاتريك مرموش".

https://www.instagram.com/reel/DGGXSAyowQU/?igsh=a3V1dG54cG1ubDZ4



وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع دعم اسعاد يونس لعمر مروموش، وجاءت التعليقات كالتالي: "بركاتك ياصاحبة السعادة" و "أكتر داعم لأي حد مصري".

وكان قد سجل عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى نيوكاسل، وذلك في المبارة التي أقيمت مساء السبت 15 فبراير، ضمن منافسات الجولة الـ 25 ببطولة الدوري الإنجليزي.