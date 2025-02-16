تامر حسين يشارك محمد هنيدي في تتر مسلسل شهادة معاملة أطفال

كشف الشاعر تامر حسين عن التعاون الثاني مع الفنان محمد هنيدي فى غناء تتر مسلسله “شهادة معامل أطفال” المقرر طرحه في الماراثون الرمضاني ٢٠٢٥، وقد سبق للثنائى التعاون معا في تتر مسلسل “أرض النفاق”.

وكتب تامر حسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تانى تتر ) مع الفنان محمد هنيدي بعد تتر أرض النفاق تتر مسلسل شهادة معاملة أطفال.. أغنية عّيل وغِلِط .. كلمات تامر حسين.. الحان عزيز الشافعي ..توزيع أحمد وحيد كينج غناء الفنان مدحت صالح".

مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

أعمال محمد هنيدي

كان آخر أعمال محمد هنيدي الدرامية مسلسل «أرض النفاق» بالتعاون مع النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، ودارت أحدث العمل حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

و آخر أعماله في السينما هو فيلم مرعي البريمو الذي تم عرضه ضمن أفلام صيف 2023، وشاركه في البطولة، غادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول تاجر بطيخ، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يواجه العديد من المواقف الكوميدية المثيرة من خلال عمله.