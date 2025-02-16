الاهتمام غير مسبوق.. رياضة النواب لشباب المحافظات الحدودية: اغتنموا الفرصة

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لقاء موسعا بالمدينة الشبابية بأسوان، مع شباب المحافظات الحدودية ، المشاركين في برنامج أهل مصر الذي تنظمه وزارة الشباب لرفع الوعي والانتماء للوطن.

واكد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة ، خلال كلمته ، علي هامش الزيارة التفقدية التي تقوم بها اللجنة لمحافظة أسوان أن القيادة السياسية أولت الشباب المصري اهتمام غير مسبوقا، كما أنها حرصت علي تنمية المحافظات الحدودية ، واحتضان الشباب المصري ، في مختلف المحافظات وذلك من خلال العمل علي تمكينهم ، سواء في المناصب الحكومية أو السياسية .

وأشار النائب محمود حسين ، الي أنه من حق الشباب والشعب المصري، أن يفخر بموقف الدولة المصرية ، ورئيسها الشجاع الذي أعلن استعداده أن يضحي بحياته ، من أجل الدولة المصرية ، منوها بأن مصر تثبت بموقفها الرافض لتهجير ، ومبادئها أنها دولة عظيمة بشعبها ومؤسساتها الوطنية ، و رئيس مصر المخلص الذي التف الشعب حوله ، حيث كان الاصطفاف الوطني حول الرئيس لا يقدر بثمن ، لاسيما أن البعض وصف ذلك الاصطفاف بأنه

اسرع اصطفاف وطني حول رئيس جمهورية ، موجها حديثه للشباب : من حقكم أن تفخروا برئيس مصر ومواقفه المشرفة .

من جانبه أكد النائب محمد لبيب ، وكيل لجنة الشباب ، أن الهدف من ذلك اللقاء هو الاستماع لجميع مشاكل شباب المحافظات الحدودية ، والعمل علي حلها بالتنسيق مع وزارة الشباب.

كما أكد أيضا النائب نشأت فؤاد عباس ، امين سر لجنة الشباب مشيرا إلي أن الشباب هو قاطرة التنمية وتحرص اللجنة علي الاستماع لهم وذلك للعمل علي تقديم كافة الحلول للمشكلات من اجل تنمية وتطوير محافظة أسوان .

فيما أكد النائب محمد زايد ، علي اهمية أن يستفاد الشباب من تلك الزيارة ، خاصة أنها تضم اللجنة البرلمانبة المسؤولة بشكل مباشر عن الشباب والرياضة.

كما أوضح النائب أسامة عبدالعاطي، أن اللقاء فرصة لكل الشباب الطامح أن يكون له مجال في العمل العام خاصة أن اللجنة تضم عدد من النواب أصحاب الخبرات الكبيرة ، وهو ما يعد فرصة للشباب الموجود للاستفادة من تلك الخبرات .

من جانبها قالت النائبة نجوي خلف، إن الشباب المصري يمثل 62٪ من الشعب المصري ، وهو ما يؤكد حرص اللجنة علي التواصل معهم نظرا لتأثيرهم الكبير في المجتمع ، لافتة أنها باعتبارها نائبة عن ذوي الهمم ، فتضع علي رأس اهتماماتها مواجهة كل ما يعرقل حياة الشباب من ذوي الهمم حتي يعيشوا مثل باقى المصريين .

من جهتها قالت النائبة ولاء عبدالفتاح ،ان الشباب المصري يعيش عصره الذهبي ، خاصة أن هناك تمكين غير مسبوق للمرأة والشباب علي حد سواء ، وهو ما نشاهده في التمكين الحقيقي لهم في الحكومة والمجالس النيابية ، مطالبة الشباب العمل بجد وعدم الاستماع لكل من يريد أن يحبطهم ،خاصة في ظل الاهتمام الغير مسبوق من القيادة السياسية.

فيما أكدت النائبة هادية حسني ، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،مطالبة الشباب بالسعي والاجتهاد ، وان لا يكون هناك سقف لطموحاتهم موجهة حديثها للشباب : يوجد الآن عدد كبير من الشباب نواب ومحافظين.. اجعلوا طموحاتكم كبيرة .

من جانبه قال الدكتور محمد عساف ، مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، أن الوزارة تسعى دائما إلى تقديم أفضل الخدمات والبرامج للشباب، ومن إحدى البرامج التىتنفذها الوزارة هو برنامج «أهل مصر» الذي يهدف إلى تعريف الشباب ببلدهم والحفاظ على الهوية المصرية وإثراء معلومات الشباب وغرس روح الانتماء لديهم.. مع العمل على تطوير مهاراتهم والارتقاء بها حيث تحرص الوزراة علي دعم وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصري، خاصة بالمحافظات الحدودية.

ويضم وفد اللجنة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة مهندس محمد لبيب وكيل اللجنة والنائب نشأت فؤاد عباس امين سر اللجنة والنائب أسامة عبد العاطي والنائب محمد الحوفي عضو لجنة نائب مجدي الأمير والنائب محمد زايد والنائبة نجوى خلف والنائبة ولاء عبد الفتاح عضو لجنة والنائبة هادية حسني ، والنائب جابر ابو خليل عاطف مرعي أمين لجنة الشباب وحمدي خيري ومحمد عبد العظيم من أمانة المجلس.