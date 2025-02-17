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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الجولة 14 من دوري Nile والقنوات الناقلة

الدوري المصري
الدوري المصري
رباب الهواري

تتواصل اليوم، الاثنين 17 فبراير، منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري Nile، حيث تُقام ثلاث مواجهات قوية، تبدأ بمباراة سيراميكا أمام إنبي في الرابعة مساءً، تليها مواجهتان في السابعة مساءً، تجمع الأولى بين مودرن سبورت وبيراميدز، بينما يواجه الاتحاد السكندري نظيره الجونة. 

وتختتم مباريات الجولة يوم الثلاثاء 18 فبراير، حين يلتقي طلائع الجيش مع زد في الرابعة مساءً، ثم يواجه غزل المحلة فريق المصري في السابعة مساءً.

القنوات الناقلة للدوري المصري:
تُذاع جميع مباريات الدوري المصري عبر قناة “أون تايم سبورتس”، التي تقدم تغطية متميزة تشمل استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية.

نظام الدوري المصري في الموسم الجديد:


يشارك في الدوري هذا الموسم 18 فريقًا، هم: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، الإسماعيلي، المصري، الاتحاد، الجونة، البنك الأهلي، مودرن سبورت، إنبي، طلائع الجيش، سيراميكا، زد، فاركو، سموحة، غزل المحلة، حرس الحدود، وبتروجت.

يُقام الدوري من دور واحد، حيث يخوض كل فريق 17 مباراة، وبعدها يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين. تضم المجموعة الأولى أصحاب المراكز التسعة الأولى، الذين يتنافسون على اللقب والتأهل للبطولات القارية، بينما تلعب الفرق التسعة الأخيرة في مجموعة تفادي الهبوط، على أن يهبط فريقان فقط إلى دوري الدرجة الثانية.

الدوري المصري بيراميدز الجونة مودرن سبورت اخبار الرياضه

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