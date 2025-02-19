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جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأنه الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأنه الآن

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 .. يبحث الآن جميع طلاب الدبلومات الفنية 2025 الدارسين بنظامي الثلاث والخمس سنوات بتخصصات ( الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي ) عن أخباره على مختلف محركات البحث على شبكة الانترنت.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025

من جانبها ، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 قريبا بعد اعتماده من وزير التربية والتعليم.

وبحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تتمثل الأخبار المتاحة حتى الآن بشان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 :

  •  يبدأ جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 من يوم السبت الموافق 31 مايو 2025
  • يتولى اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
  • البيان الرسمي الذي ستصدره الوزارة بشأن اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 قريبا سيشمل الاعلان عن تفاصيل  جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لطلاب دبلومات الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس، ودبلوم الدراسة المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الخمس، ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية نظام السنوات الخمس، والصناعى نظام السنوات الخمس
  • في جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 سوف تبدأ جميع الامتحانات من الساعة التاسعة صباحا.
  • سيتشابه ترتيب المواد في جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 مع جدول العام الماضي
  • سيراعي جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 راحة جميع الطلاب الدارسين بمختلف التخصصات

استمارة الدبلومات الفنية 2025 .. خطوات التسجيل الإلكتروني

  • ادخل على رابط استمارة الدبلومات الفنية 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/ 
  • على رابط استمارة الدبلومات الفنية 2025 ادخل بيانات البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك.
  • إذا لم يكن لديك  البريد الإلكتروني المدرسي ، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكتروني المدرسي https://office365.emis.gov.eg/ 
  • بعد دخولك على استمارة الدبلومات الفنية 2025 بالبريد الإلكتروني المدرسي يكون عليك إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
  • يمكنك حفظ البيانات في أي وقت ، مع العلم أن الصور المطلوبة في استمارة الدبلومات الفنية 2025 لابد من رفعها بصيغة jpg فقط
  • في حالة وجود بيانات خاطئة لابد من التوجه لمسئول المعلومات في مدرستك لتعديل بياناتك وذلك قبل طباعة الاستمارة.
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