نائب محافظ الوادي الجديد تتفقّد عددًا من المشروعات الخدمية بقرى درب الأربعين

حرصت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها بقرى درب الأربعين بمركز باريس اليوم، على تفقّد عددٍ من المشروعات الخدمية بالقرى؛ للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيثُ تفقّدت الوحدة الصحية بقرية درب الأربعين (٣)، مُشيدةً بمستوى تقديم الخدمة والتزام طاقم الأطباء والتمريض، ووجهت بضرورة توفير الأمصال اللازمة للحشرات الضارة، وتدبير طبيب أسنان للعمل بعيادة الأسنان يومين في الأسبوع مع الإعلان لأبناء القرية عن مواعيد العمل.

كما تابعت الموقف الإنشائي لمحطة مياه الأربعين بالقرية الرابعة، مُوجهةً بسرعة إنهاء أعمال التشطيبات لدخولها الخدمة في أقرب وقت، وضرورة تدريب الفنيين القائمين على العمل بالمحطة وصقل مهاراتهم للتعامل مع المعدات الحديثة. واختتمت نائب المحافظ جولتها بتفقّد المنزل الجاري إنشاؤه كنموذج بديل للمنازل المتضررة من الأمطار خلال الأشهر الماضية.