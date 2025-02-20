أخبار محافظة بني سويف.. افتتاح معرض أهلا رمضان بالواسطى.. تشغيل عيادة علاج تشوهات واعوجاج العمود الفقري لأول مرة

شهدت محافظة بني سويف العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بملف التصالح..ويستمع لمواطنة واجهت معوقات في إنهاء إجراءاتها

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الواسطى، في إطار متابعاته الميدانية المستمرة لسير العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث رافقه خلال الجولة الأستاذ حمادة راضي، رئيس الوحدة المحلية، ونائباه شريف ياسين وأشرف مليجي، بجانب مسؤولي الوحدة المحلية والمركز التكنولوجي.

واطمأن المحافظ على انتظام العمل وآلية استقبال طلبات التصالح وفقًا للتعديلات التي تم إقرارها على اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023، مؤكدًا على أهمية توفير كافة التيسيرات للمواطنين، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز هذا الملف الحيوي، لما له من مردود إيجابي على المواطنين في شكل خدمات تنموية متنوعة.

بني سويف.. افتتاح معرض أهلا رمضان بالواسطى

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اليوم، معرض السلع بمدينة الواسطى، ضمن سلسلة معارض"أهلاً رمضان" التي تنفذها المحافظة استعداداً للشهر الكريم بالتعاون مع الغرفة التجارية والوحدة الاقتصادية بالمحافظة وتحت إشراف مديرية التموين،لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة،وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين .

وتجول المحافظ داخل أقسام المعرض،المقام بجوار الكوبري الجديد على ترعة الإبراهيمية ، يضم عددا من الباكيات، تحوي مواد غذائية وسلع تموينية من السكر والأرز والزيوت والدقيق والجبن واللحوم ومستلزمات الشهر الفضيل من الياميش وغيرها بجانب باكية للخضار والفاكهة،حيث أشاد المحافظ بالمعرض الذي يضم احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

تشغيل عيادة علاج تشوهات واعوجاج العمود الفقري لأول مرة في بنى سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً من فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، تضمن الإشارة إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات والجهود لدعم وتعزيز منظومة الخدمات التي يقدمها الفرع ببني سويف ، ضمن الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة الصحة لمتابعة أداء الخدمات الصحية بجميع الوحدات ، وتحت إشراف الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وفى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية لبناء الإنسان".

وأشار الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة، إلى زيارته لعيادة بنى سويف الشاملة ، لمتابعة بدء تشغيل عيادة علاج تشوهات واعوجاج العمود الفقرى " لأول مرة ببنى سويف" حيث تم تفقد سير ومنظومة العمل بالعيادة التي تستهدف الاكتشاف المبكر وتقديم العلاج المبكر سواء الجراحي او التحفظي للوصول إلى أفضل النتائج وتجنب المخاطر الزائدة، وذلك في حضور د.هالة صلاح الدين مدير إدارة الشئون الطبية، د. هبة حسن مدير العيادات، د. محمد سيد ذكى عضو العيادات ، رباب عبد المعبود اخصائي خدمة مواطنين