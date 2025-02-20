محافظ الأقصر يتفقد مقر تجهيز المساعدات الغذائية لدعم غزة

قال محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، إن زيادة المساعدات الإنسانية لغزة تأتي تأكيدا لدعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ ومرافقيه، اليوم الخميس، مقر مدينة إسنا المخصص لتجميع المساعدات الإنسانية وإعدادها لإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.



واطلع المحافظ على حجم المساعدات المستهدف إرسالها ضمن قافلة إنسانية كبرى، موجهًا بزيادة كمياتها لضمان وصول أكبر دعم ممكن، مشددا على أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني بالمحافظة، والتنسيق الفعّال بين الجهات المعنية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين مسار القوافل.



ومن جانبه ، أوضح نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد، أن العمل جارٍ على مدار الساعة لتجهيز نحو 30 شاحنة مساعدات حتى 28 فبراير، لضمان وصول القافلة وفق الجدول الزمني المحدد.

