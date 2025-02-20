لازم يتعالج .. اعرف أعراض مرض القلق

يعد اضطراب القلق من اكثر الاضطرابات النفسية انتشارا وتاثيرا على جودة الحياة حيث يؤثر على الصحة العقلية والجسدية للفرد بشكل ملحوظ. على الرغم من ان القلق استجابة طبيعية للمواقف المجهدة الا ان تحوله الى اضطراب مزمن يمكن ان يؤدي الى مشكلات خطيرة مثل اضطرابات النوم وصعوبة التركيز والتوتر المستمر وحتى التأثير على صحة القلب والجهاز المناعي. يمكن ان يتسبب القلق الشديد ايضا في العزلة الاجتماعية وتراجع الاداء الوظيفي والاكاديمي مما يجعل التدخل المبكر والعلاج امرا ضروريا للحفاظ على التوازن النفسي والجسدي.



الأعراض

تشمَل العلامات والأعراض الشائعة للقلق ما يلي:

الشعور بالعصبيَّة أو القلق أو التوتُّر

الشعور بالخطر الوَشيك أو الذُّعر أو التَّشاؤم

الإصابة بزيادة مُعدَّل ضربات القلب

زيادة مُعدَّل التنفُّس (فرط التهوية)

التعرُّق

الارتِجاف

الشعور بالضَّعف أو التَّعب

التركيز على الصُّعوبات أو التفكير في أيِّ أمرٍ بِخلاف القلق الحالي.

الإصابة بصعوبة في النوم

التعرُّض لمشكلات مَعِدية مَعوية (GI)

مُواجهة صعوبة في السَّيطرة على القلق

وجود الحافِز للتخلُّص من الأشياء التي تتسبَّب في القلق