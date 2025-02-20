قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف علي ملامح تشكيل مباراة الأهلي والزمالك المتوقع في القمة
وحش بشري.. تأييد حكم إعدام قاتل الطفلة جانيت بمدينة نصر| حيثيات الحكم
حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام
تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
دعاء أواخر شعبان.. كلمات تجبر بخاطرك وتقضي حاجتك قبل رمضان
"أمشير هيقلب".. تحذيرات جديدة بشأن تغير حالة الطقس الأيام القادمة
رسالة من الرئيس السيسي لدونالد ترامب في مدريد.. ماذا قال؟
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لاتفاقية قوية مع ترامب بشأن الاستثمار والأمن
أوقات الصلاة في رمضان 2025 فى السعودية والدول العربية (جداول كاملة)
رئيس الوزراء: استراتيجية النيابة تهدف لإعلاء قيمة العلم والتدريب والتطوير
أعنف موجة منذ بداية الشتاء.. تحول مفاجئ في حالة الطقس والأرصاد تحذر
مدبولي: الهيئة القضائية المصرية لها تاريخ عميق تأصلت فيه العدالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لازم يتعالج .. اعرف أعراض مرض القلق

القلق
القلق
اسماء محمد

يعد اضطراب القلق من اكثر الاضطرابات النفسية انتشارا وتاثيرا على جودة الحياة حيث يؤثر على الصحة العقلية والجسدية للفرد بشكل ملحوظ. على الرغم من ان القلق استجابة طبيعية للمواقف المجهدة الا ان تحوله الى اضطراب مزمن يمكن ان يؤدي الى مشكلات خطيرة مثل اضطرابات النوم وصعوبة التركيز والتوتر المستمر وحتى التأثير على صحة القلب والجهاز المناعي. يمكن ان يتسبب القلق الشديد ايضا في العزلة الاجتماعية وتراجع الاداء الوظيفي والاكاديمي مما يجعل التدخل المبكر والعلاج امرا ضروريا للحفاظ على التوازن النفسي والجسدي.


الأعراض
تشمَل العلامات والأعراض الشائعة للقلق ما يلي:

الشعور بالعصبيَّة أو القلق أو التوتُّر
الشعور بالخطر الوَشيك أو الذُّعر أو التَّشاؤم
الإصابة بزيادة مُعدَّل ضربات القلب
زيادة مُعدَّل التنفُّس (فرط التهوية)
التعرُّق
الارتِجاف
الشعور بالضَّعف أو التَّعب
التركيز على الصُّعوبات أو التفكير في أيِّ أمرٍ بِخلاف القلق الحالي.
الإصابة بصعوبة في النوم
التعرُّض لمشكلات مَعِدية مَعوية (GI)
مُواجهة صعوبة في السَّيطرة على القلق
وجود الحافِز للتخلُّص من الأشياء التي تتسبَّب في القلق

القلق أعراض القلق مرض القلق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن

زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن

زيادة المعاشات والمرتبات

موعد زيادة المعاشات بعد تصريحات رئيس الوزراء.. يا ترى قبل رمضان ولا بعده؟

وزير التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للإداريين والمعلمين | بشرى سارة

الكويت - علم

قرار كويتي عاجل ضد الوافدين

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

ارشيفية

الداخلية تكشف تفاصيل مقتـ ل شخص على يد نجل عميد شرطة بالمعاش

الذهب

لأول مرة | مفاجأة بشأن تحركات الذهب في الفترة الأخيرة.. فيديو

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد.. مذا يحدث بالطقس غدًا

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد.. ماذا يحدث بالطقس غدا

ترشيحاتنا

تحتفل السفارة البريطانية بالقاهرة، بتوزيع جوائز اتحاد خريجي بريطانيا،

إعلان الفائزين بجوائز اتحاد خريجي بريطانيا في مصر

نقابة الصحفيين

اللجنة المشرفة على انتخابات"الصحفيين": لن نستخدم موظفي النقابة لتعليق لافتات للمرشحين

جانب من الجولة

اقتصادية حقوق الإنسان تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات الخدمية

بالصور

أقوى 12 طريقة.. إليك علاج الجيوب الأنفية في المنزل

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

ابن بيولوجي.. ميساء مغربي تثير الجدل بتصريحاتها في أحدث ظهور

ميساء مغربي
ميساء مغربي
ميساء مغربي

أستراليا تعدم عشرات الحيتان الكاذبة العالقة على أحد الشواطئ

الحيتان
الحيتان
الحيتان

الفنان السوري مكسيم خليل يحتفل بزفاف شقيقته| صور

زواج شقيقة مكسيم خليل
زواج شقيقة مكسيم خليل
زواج شقيقة مكسيم خليل

فيديو

مدفع رمضان

قفلوا الشارع.. سيدة تفقد ابنتها في شبرا بسبب محمد رمضان

حورية فرغلى

كان فيلم وتحول لمسلسل.. حورية فرغلي بدور "سكينة" في بنات همام

رنا عبدالرحمن

رسائل جديدة خلال تسليم جثامين الإسرائيليين الأربعة.. فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تراجع مفاجئ.. أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد