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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الشعب الجمهوري ينظم قافلة طبية وشادر لبيع السلع بأسعار مخفضة لدعم الأهالي

الشعب الجمهوري
الشعب الجمهوري
حسن رضوان

نظم حزب الشعب الجمهوري بمركز البدرشين قافلة طبية مجانية تحت رعاية تامر عويان، مساعد أمين محافظة الجيزة، بالتعاون مع معامل الجودة للتحاليل الطبية.

القافلة أقيمت في ديوان عائلة أبو غريب في الشوبك الغربي، وشملت فحوصات طبية متنوعة مثل فيروس سي، الهيموجلوبين، فصائل الدم، وقياس السكر العشوائي بهدف توفير الرعاية الصحية للكشف المبكر عن الأمراض.

كما تم افتتاح معرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في إطار مبادرة "مع الناس"، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر.

المعرض قدم العديد من السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والمكرونة والخضروات بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة والخضروات المجمدة، فضلاً عن سلع متنوعة خاصة بشهر رمضان.

حضر الفعاليات رفعت عطا، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، الذي أكد استمرار الحزب في تنفيذ مبادرات مجتمعية تلبية لاحتياجات المواطنين.

كما حضر النائب أحمد عاشور، أمين تنظيم المحافظة، الذي أشاد بالجهود المبذولة لتعزيز الدور الخدمي للحزب.

وفي حديثه، أكد تامر عويان، مساعد أمين الحزب بالمحافظة، أن الحزب يسعى باستمرار لدعم المواطنين من خلال مبادرات شاملة تتناول مختلف جوانب حياتهم اليومية.

حضر الفعاليات أيضًا كل من محمد أبو عوف، أمين المجالس المحلية، و محمد البنا، أمين العمل الجماهيري، والدكتورة نجوان مهدي، أمين الإعلام، والأستاذة دعاء رشدي، أمين التقييم والمتابعة، و عمار شعبان، رئيس لجنة ذوي الهمم، و أحمد حسني عضو هيئة المحافظة.

وعن دور الأمانة في المركز، أوضح المهندس وائل الديب، أمين الحزب بالبدرشين، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار اهتمام الحزب بالجانب المجتمعي والعمل على دعم المواطنين على أرض الواقع.

وأشار خالد داوود، أمين التنظيم، إلى حرص الحزب على تقديم حلول عملية تساهم في مساندة الأهالي، سواء عبر القوافل الطبية أو المبادرات الاقتصادية.


وقد شارك في تنظيم الفعاليات كل من الدكتور عمرو الديب، أمين لجنة الصحة بالبدرشين، والأستاذ خالد غريب، أمين وحدة الشوبك، وأعضاء أمانة الحزب بالبدرشين الذين عملوا جاهدين لضمان تقديم الخدمات لأكبر عدد من المستفيدين.

وقد لاقت الفعاليات استحسانًا واسعًا من المواطنين الذين عبروا عن تقديرهم لهذه المبادرات واحتياجاتهم المستمرة للمزيد من الأنشطة التي تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

الجيزة البدرشين شهر رمضان الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري

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